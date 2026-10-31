Flaga na maszcie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
Mamy sytuację, która uzasadnia zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prokurator generalny skierował bowiem do TK wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Kto może wydać decyzję o zawieszeniu? Zgodnie z wykładnią systemową tej decyzji nie mogą podjąć sami zainteresowani, czyli prezes albo wiceprezes. Sięgnięto więc do regulacji z ustawy o ustroju sądów powszechnych, która stanowi, że decyzję o zawieszeniu podejmuje minister sprawiedliwości. W przypadku TK nie może to być minister. Zatem decyzja należy do najstarszego stażem sędziego, czyli Anny Korwin-Piotrowskiej.
Przepis, na który powołała się sędzia Korwin-Piotrowska umożliwia wprowadzenie przerwy w czynnościach służbowych i dotyczy sytuacji, w której – ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego – powaga sądu wymaga natychmiastowego odsunięcia sędziego od czynności służbowych.
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To prawda. Z tego powodu o uchyleniu immunitetu będzie decydowało właśnie Zgromadzenie Ogólne bądź też, ewentualnie, o dalszym zawieszeniu sąd dyscyplinarny.
To zależy, czy to będzie miało związek z postępowaniem dyscyplinarnym, czy z postępowaniem o uchylenie immunitetu.
Żaden prezes naczelnej instytucji sądowej nie powinien stać ponad prawem. Jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków i łamie prawo, to nie ma nic złego w uświadomieniu takiej osobie, że może ponieść odpowiedzialność za swoje czyny.
Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane na 3 listopada. To ono, być może jeszcze nie w tej dacie, podejmie ostateczną decyzję. Zgadzam się, że to głos tego gremium powinien być najważniejszy.
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Nie wyobrażam sobie, że część sędziów TK miałaby wzruszyć ramionami, powiedzieć, że nie interesuje ich to, co się dzieje w Trybunale i nie stawić się na zgromadzeniu ogólnym. Udział w nim jest ich obowiązkiem.
Chyba nikt nie przewiduje tej sytuacji. Z pewnością będą jednak wówczas brali odpowiedzialność za to, że Trybunał będzie miał bardzo utrudnione warunki działania.
Tak. Jeśli Zgromadzenie Ogólne się nie odbędzie, to będzie oznaczało, że Trybunał nie działa i nie jest w stanie funkcjonować.
Tylko jeśli politycy ostudziliby emocje i zaprzestali eskalacji tej sytuacji. Sędziowie mają robić, co do nich należy, czyli wychodzić na salę i orzekać. I tak odczytuję te działania, które w tej chwili są podejmowane. Mają właśnie do tego doprowadzić. Natomiast w istotnym stopniu na autorytet TK wpływają wypowiedzi polityczne, które przekroczyły już dawno wszelkie granice.
Nie jest rolą prezydenta ani jego doradców rozstrzygać, kto jest sędzią TK. Konstytucja jasno stanowi, że sędzią TK staje się z chwilą wyboru przez Sejm. Rola prezydenta jest czysto ceremonialna. Zachowanie Karola Nawrockiego to postawienie wszystkiego na głowie.
Sędziowie powinni zostać dopuszczeni do pracy i otrzymać przydział spraw. Zaległości Trybunału Święczkowskiego są ogromne. Przez cały zeszły miesiąc ten organ nie wydał żadnego wyroku. Wciąż zalegają tam sprawy sprzed kilkunastu lat. Taki przekaz ma dalej płynąć do społeczeństwa? Sprawy leżą, bo politycy nie są w stanie uznać tego, że ta niezależna władza sądownicza musi działać. To, co obserwujemy jest oczywiście smutne, ale zastanówmy się, jaka jest alternatywa.
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To są plany pisane palcem po wodzie. Nie dostrzegam w tej chwili realnych szans na stworzenie większości, która by takie zmiany uchwaliła. Wracam więc do obecnej sytuacji. Jestem prawidłowo wybranym sędzią TK, a prezydent nie umożliwia mi rozpoczęcia orzekania. Co mam zrobić? Rozłożyć ręce i powiedzieć ludziom, których sprawy leżą w Trybunale: nic się nie da, bo politycy nie są w stanie znaleźć wyjścia z tego impasu? Działania podjęte przez sędziów TK to wyraz ich odpowiedzialności i troski o obywateli.
To pokazuje, jak daleko zabrnęło uprzedmiotowienie TK. Zaczęło się od sprawy tzw. dublerów. Mamy jednak orzeczenia europejskich trybunałów, które wskazują, jak wyjść z tej sytuacji. Orzeczenia z udziałem dublerów nie mogą być honorowane, a sędziowie wybrani w obecnej kadencji Sejmu muszą być dopuszczeni do orzekania. Mogę opierać się wyłącznie na prawie. Zapewne niektórzy będą mówili, że Trybunał nie jest prawdziwym Trybunałem. Nie zabronię im tego. Opierając się jednak na literze prawa, należy jasno wskazać, że TK bez dublerów zyska przymiot prawidłowo ukształtowanego sądu konstytucyjnego.
Według mnie Jarosław Wyrembak nie powinien być dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów TK. Przypomnę, że to udział dublerów przesądził o braku prawidłowego obsadzenia Julii Przyłębskiej jako prezes TK.
Wówczas zgromadzenie ogólne powinno zagłosować w tej sprawie i odmówić mu udziału. To nie powinna być jednoosobowa decyzja przewodniczącej.
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