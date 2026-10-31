Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego podpisało wspólne oświadczenie dotyczące wydarzeń, do których doszło w piątek, 30 października, w siedzibie instytucji. Dokument został opublikowany w mediach społecznościowych przez sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza.

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Oświadczenie sędziów TK. Apel o natychmiastowe działania

Sędziowie ocenili przebieg piątkowych wydarzeń jako „całkowicie bezprawny” i wezwali konstytucyjne organy państwa oraz siły polityczne do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji wokół Trybunału.

W oświadczeniu podkreślili, że konieczne jest znalezienie rozwiązania z poszanowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego.

Pod dokumentem podpisali się: Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak.

Wśród sygnatariuszy są więc zarówno prezes TK, którego czynności zostały objęte zarządzeniem o przerwie, jak i jego zastępca. Wspólne wystąpienie siedmiorga sędziów stanowi sprzeciw wobec sposobu rozwoju wydarzeń w Trybunale i wezwanie do interwencji ze strony najważniejszych organów państwa oraz środowisk politycznych.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Spór o kierowanie instytucją

W piątek na stronie internetowej Trybunału pojawiła się wówczas informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jednocześnie ogłoszono, że kierowanie pracami Trybunału objęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Wskazano, że podstawą tej decyzji jest jej najdłuższy staż sędziowski.

W związku z komunikatem Korwin-Piotrowskiej dotyczącym możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników TK na terenie wokół budynku pojawiła się policja. Zgromadzeni przed Trybunałem demonstranci próbowali siłowo dostać się na jego teren. Doszło również do przecięcia zabezpieczenia furtki w ogrodzeniu.

W sobotę przed siedzibą instytucji nadal gromadzili się protestujący. Funkcjonariusze policji utrzymywali zabezpieczenia, choć ich liczba była mniejsza niż w nocy. Nieprzejezdna pozostawała Aleja Szucha.

Anna Korwin-Piotrowska i Bogdan Święczkowski wydali odrębne zarządzenia

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania Trybunału pogłębiły spór o sposób zarządzania instytucją. W zarządzeniu opublikowanym na stronie TK Anna Korwin-Piotrowska uchyliła wcześniej wydane upoważnienia, zaleciła sędziom wykonywanie pracy poza siedzibą Trybunału, a pracownikom zawiesiła wykonywanie obowiązków, pozostawiając im prawo do wynagrodzenia.

Swoje działania uzasadniła potrzebą „przywrócenia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny”. Wskazała również na możliwość zagrożenia zdrowia lub życia osób związanych z instytucją.

Korwin-Piotrowska zapowiedziała ponadto bezpośredni kontakt z sędziami przebywającymi poza siedzibą TK. Celem ma być ustalenie, kiedy i w jaki sposób będą mogli ponownie wejść do budynku.

Na 3 listopada zwołała także posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego TK. W porządku obrad znalazł się projekt dochodów i wydatków Trybunału na 2027 r.. Jak zaznaczyła w komunikacie, jest to kwestia istotna dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytucję.

Własne zarządzenie wydał również Bogdan Święczkowski. Odsunięty od czynności prezesa TK wyznaczył pracownikom dni wolne od pracy od 3 do 6 listopada, z zachowaniem wynagrodzenia. Jednocześnie zakwestionował decyzje podjęte przez Korwin-Piotrowską.

Prezydent rozmawia z politykami

W sobotę o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się seria spotkań Karola Nawrockiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.

W rozmowach uczestniczyli między innymi Szymon Hołownia z Polski 2050 oraz Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. W Pałacu Prezydenckim pojawili się także prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak.

Na kolejne godziny zaplanowano spotkania z Mateuszem Morawieckim i Marcinem Horałą z ugrupowania Rozwój Plus oraz przedstawicielami Konfederacji. Udział zapowiedzieli Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Gotowość do rozmów zadeklarowała również Partia Razem.

Udziału odmówiła natomiast Lewica. Jej przewodnicząca Anna Maria Żukowska powiedziała PAP, że przedstawiciele ugrupowania nie otrzymali zaproszenia. Zaznaczyła jednocześnie, że nawet gdyby je otrzymali, nie pojawiliby się na spotkaniu.

Później na platformie X opublikowała stanowisko klubu, w którym poinformowała o negatywnej odpowiedzi na zaproszenie prezydenta. Argumentowała, że Karol Nawrocki ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację wokół Trybunału.

Duchowni apelują o obniżenie napięcia

Do wydarzeń w TK odnieśli się również przedstawiciele Kościoła katolickiego. Prymas Polski abp Wojciech Polak wezwał do obniżenia emocji społecznych i powstrzymania się od dalszego zaostrzania konfliktu.

Głos zabrało także Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. W swoim stanowisku zwróciło uwagę, że długotrwały spór dotyczący konstytucyjnych podstaw funkcjonowania państwa nie sprzyja budowaniu jedności i pojednania narodowego.

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