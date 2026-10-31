Julian Barnes opublikował 15 powieści, przetłumaczonych dotąd na 50 języków, których łączny nakład na całym świecie osiągnął 10 milionów egzemplarzy. W styczniu świat otrzymał książkę „Odejście(a)”, deklarowaną jako ostatnia. Jej wydanie zbiegło się z 80. urodzinami pisarza. – Doszedłem do wniosku, że opowiedziałem wszystkie moje historie, poruszyłem wszystkie nuty, jakie mogłem. Nie chcę być pisarzem, który nieustannie rozważa te historie – coraz słabsze i na sprzedaż – mówił Barnes w czasie konferencji prasowej towarzyszącej uroczystości wręczenia Nagrody Księżniczki Asturii. Jury podkreśliło jego talent gawędziarza i eseisty obdarzonego humorem, subtelną ironią, melancholijnym optymizmem i wesołym pesymizmem. Doceniono twórczość, która kształtuje współczesną literaturę i wzbogaca zrozumienie ludzkiego doświadczenia.