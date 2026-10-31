Rzeczpospolita

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Bogacze chcą być gotowi na najgorsze. Kupują ziemię i budują luksusowe schrony

Pieniądze zarabiane na sztucznej inteligencji, cyfrowych usługach czy podboju kosmosu miliarderzy z Doliny Krzemowej coraz chętniej lokują w czymś bardzo tradycyjnym – kupują farmy, lasy i odizolowane posiadłości. Spekulacjom, po co to robią, nie ma końca.

Publikacja: 31.10.2026 15:55

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Hawajska wyspie Kauai. Tu szef Mety Mark Zuckerberg ma ranczo, a na nim bydło najlepszych ras

Hawajska wyspie Kauai. Tu szef Mety Mark Zuckerberg ma ranczo, a na nim bydło najlepszych ras

Foto: MNStudio/Shutterstock

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Paweł Rożyński

Szef giganta IT Palantir Alex Karp po cichu kupił 15 tys. hektarów ziemi w rejonie Härjedalen w Szwecji. To obszar odpowiadający niemal 30 proc. powierzchni Warszawy. Okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się o transakcji, gdy myśliwi stracili możliwość dalszego korzystania z terenów łowieckich. Zakup wywołał w Szwecji duże poruszenie. Nie tylko dlatego, że niezwykle silna jest tam tradycja polowań i swobodnego korzystania z lasów. Oto jeden z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych ludzi Doliny Krzemowej kupuje spory kawałek kraju, nie zdradzając, po co mu właściwie góry, lasy i pustkowia.

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