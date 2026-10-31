Szef giganta IT Palantir Alex Karp po cichu kupił 15 tys. hektarów ziemi w rejonie Härjedalen w Szwecji. To obszar odpowiadający niemal 30 proc. powierzchni Warszawy. Okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się o transakcji, gdy myśliwi stracili możliwość dalszego korzystania z terenów łowieckich. Zakup wywołał w Szwecji duże poruszenie. Nie tylko dlatego, że niezwykle silna jest tam tradycja polowań i swobodnego korzystania z lasów. Oto jeden z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych ludzi Doliny Krzemowej kupuje spory kawałek kraju, nie zdradzając, po co mu właściwie góry, lasy i pustkowia.