W komunikacie, który ukazał się w sobotę około południa na stronie TK, zastępczyni prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska tłumaczy, że nadrzędnym celem wszystkich jej działań było przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z przepisami oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pracownikom i sędziom Trybunału Konstytucyjnego oraz osobom przebywającym w pobliżu siedziby Trybunału.

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„W związku z przypadkami naruszenia porządku publiczne go oraz wtargnięciem na teren i do budynku Trybunału osób nieuprawnionych, wydałam zarządzenie czasowo ograniczające wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. Ze względu na aktualną sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Trybunału, obecnie wstęp do siedziby Trybunału nie jest możliwy. O zmianach tej sytuacji będziemy informować stosownie do rozwoju sytuacji" – napisała sędzia Korwin-Piotrowska.

Jak zaznaczyła, obecni w siedzibie TK sędziowie wykonują swoją pracę. Natomiast sędziowie pozostający poza siedzibą Trybunału muszą – jak wynika z komunikatu – poczekać na bezpośredni kontakt z zastępczynią prezesa TK w celu ustalenia czasu i sposobu umożliwienia im wstępu do siedziby Trybunału.

Najbliższą okazją do spotkania się wszystkich sędziów TK ma być Zgromadzenie Ogólne zwołane przez Korwin-Piotrowską na 3 listopada 2026 r. Ma ono rozpatrzyć projekt budżetu TK na rok 2027.

Do pracy w TK przyjdą tylko wezwani przez Annę Korwin-Piotrowską

W wydanym kilka godzin wcześniej zarządzeniu zastępczyni prezesa TK zaleciła sędziom Trybunału, by swoje zadania wykonywali poza siedzibą Trybunału. Poinformowała także o zawieszeniu pracownikom TK, do odwołania, wykonywania obowiązków, w tym konieczności stawiania się do pracy w siedzibie Trybunału. Mają oni jednak zachowane prawo do wynagrodzenia.

Z zawieszenia wyłączeni są pracownicy, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa w siedzibie Trybunału. Czas ich pracy może być ustalany w innym wymiarze niż dotychczas.

Czytaj więcej Polityka Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniamy Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, której ani Święczkowski, ani Karo...

Korwin-Piotrowska: jest możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników TK

Zadania Kancelarii i Biura Służby Prawnej TK zostały ograniczone do realizacji zadań wskazanych przez Korwin-Piotrowską, a funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego, zawieszone. „Korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego” - czytamy w zarządzeniu.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska uchyliła też wszelkie udzielone do dziś (czyli do 31 października) upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu pracodawcy.

„Do dnia przekazania pracownikom informacji o udzieleniu przeze mnie upoważnień w tym zakresie, czynności z zakresu prawa pracy, w tym wydawanie poleceń dotyczących organizacji i czasu pracy, wykonywane są przeze mnie” - czytamy.

Jak podkreśliła zastępująca Prezesa TK, jej zarządzenie ma na celu przywrócenie prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny i uwzględnia możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników TK.

Kontrzarządzenie zawieszonego prezesa TK

W sobotę ok. godz. 13. Bogdan Święczkowski poinformował o podpisaniu zarządzenia dotyczącego ustalenia dni wolnych od pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje Polsat News, to odpowiedź na wydane w piątek zarządzenie Anny Korwin-Piotrowskiej, która dzień wcześniej ogłosiła przejęcie kierowania instytucją i odsunięcie dotychczasowego od obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski zakwestionował skuteczność prawną zarządzenia. Jest to także reakcja na sobotnie zarządzenie Korwin-Piotrowskiej ws. organizacji pracy TK.

W dokumencie nr 16/2026 z 31 października Bogdan Święczkowski zarządził również, że 3, 4, 5 i 6 listopada będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników TK, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wskazał ponadto, że pracownicy nie mają obowiązku stawiać się na telefoniczne wezwania osób nieuprawnionych. Takie wezwania zapowiedziała Korwin-Piotrowska.

Nowi sędziowie przejęli Trybunał Konstytucyjny

Przypomnijmy, że w piątek 30 października Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca. Sędzia Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że na 3 listopada zwołała Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Informacja o zarządzeniu przerw w wykonywaniu czynności służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego pojawiła się też na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Jako podstawę prawną działań wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Artykuł ten mówi, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”. Przepis ten ma mieć zastosowanie do sędziów TK.

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował następnie, że skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów. Cztery dotyczą prezesa Święczkowskiego, jeden wiceprezesa Sochańskiego.

Nowo wybrani do TK sędziowie nadal przebywają w siedzibie TK, pod którą trwa protest.

Prezydent Nawrocki wrócił do kraju na pomoc Trybunałowi

Opozycja i otoczenie prezydenta oskarżyły rząd Donalda Tuska o zamach stanu. Przed siedzibą TK odbyła się demonstracja, doszło do przepychanek, aresztowano trzy osoby. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski. Odbył konsultacje z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, który wyraził stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych w TK. Także prezes NSA Jacek Chlebny uznał zdarzenia w TK za przekraczanie granic zasad konstytucyjnych.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej wydał oświadczenie, że w nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Wezwał do „przywrócenia porządku prawnego” i opuszczenia terenu Trybunału przez „siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd”.