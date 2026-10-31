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Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (L)
Od rana słyszę o tym, że sytuacja dojrzała do resetu konstytucyjnego, a klasa polityczna powinna siąść do stołu, zacząć rozmawiać, porozumieć się w sprawie rozwiązania problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, poszukać ścieżek wyjścia, etc. Innymi słowy: spróbować przywrócić instytucję sądu konstytucyjnego Polsce obywatelskiej. Bardzo to piękne marzenie, ale równie złudna perspektywa.
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