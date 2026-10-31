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Bogusław Chrabota: Reset może uleczyć Polskę. Jakie intencje ma dziś prezydent Nawrocki?

Reset konstytucyjny może pomóc polskiej demokracji. I w sensie formalnym nie jest trudny. Komu na nim zależy? Co w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zamierza zrobić prezydent Karol Nawrocki?

Publikacja: 31.10.2026 14:07

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Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (L)

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (L)

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Bogusław Chrabota

Od rana słyszę o tym, że sytuacja dojrzała do resetu konstytucyjnego, a klasa polityczna powinna siąść do stołu, zacząć rozmawiać, porozumieć się w sprawie rozwiązania problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, poszukać ścieżek wyjścia, etc. Innymi słowy: spróbować przywrócić instytucję sądu konstytucyjnego Polsce obywatelskiej. Bardzo to piękne marzenie, ale równie złudna perspektywa.

Złudne nadzieje. Dlaczego reset konstytucyjny nie jest dziś możliwy?

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