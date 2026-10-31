Od rana słyszę o tym, że sytuacja dojrzała do resetu konstytucyjnego, a klasa polityczna powinna siąść do stołu, zacząć rozmawiać, porozumieć się w sprawie rozwiązania problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, poszukać ścieżek wyjścia, etc. Innymi słowy: spróbować przywrócić instytucję sądu konstytucyjnego Polsce obywatelskiej. Bardzo to piękne marzenie, ale równie złudna perspektywa.

Złudne nadzieje. Dlaczego reset konstytucyjny nie jest dziś możliwy?