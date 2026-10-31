Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka zarzuciło Siłom Obronnym Izraela (IDF) spychanie ludności cywilnej Strefy Gazy na coraz mniejsze obszary, a także niszczenie infrastruktury cywilnej i atakowanie miejsc schronienia.

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Według portalu UN News, który powołuje się na OHCHR, Izrael planuje rozszerzenie obszarów, na których będą rozmieszczone jego wojska, do ok. 70 proc. terytorium Strefy Gazy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Biuro odnotowało ekspansję tych stref w różnych częściach enklawy.

Izrael rozszerza kontrolę nad Strefą Gazy, coraz mniej miejsca dla Palestyńczyków

Izrael stale zwiększa kontrolowany przez siebie obszar Gazy. Porozumienie o zawieszeniu broni z października 2025 r. przewidywało, że izraelskie wojska będą kontrolowały 53 proc. palestyńskiej enklawy. W ciągu roku Izrael jednostronnie zwiększył ten odsetek do ok. 64 proc.

OHCHR podało, że zajmowaniu kolejnych części Strefy Gazy przez izraelskie wojska towarzyszą m.in. ataki na obozy dla osób przesiedlonych. IDF miało też wykorzystać roboty wybuchowe do niszczenia budynków.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka przytoczyło także relacje miejscowej ludności, zgodnie z którymi 25 października izraelski dron zrzucił amunicję na namioty zamieszkane przez przesiedlone rodziny. Wybuch wywołał trwający pięć godzin pożar.

Zbiorowy pogrzeb Palestyńczyków, których szczątki wydobyto spod gruzów budynku mieszkalnego, zbombardowanego przez Izrael w październiku 2023 r. Miasto Gaza, 1 października 2026 r. Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Jak przypomina OHCHR, przymusowe przesiedlanie ludności cywilnej na terytorium okupowanym spełnia kryteria zbrodni wojennych i może być również uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości. ONZ-owska agencja zaapelowała do Izraela o umożliwienie Palestyńczykom bezpiecznego i godnego powrotu do domów.

Biuro podkreśliło przy tym, że niemal cała ludność Strefy Gazy była wielokrotnie przesiedlana, a znaczna część zabudowy i infrastruktury cywilnej została zniszczona. Według OHCHR izraelskie wojska uniemożliwiają mieszkańcom Strefy Gazy powrót do pozostałości ich domostw.

ONZ zaznaczył, że kryzys humanitarny pogłębiają również ograniczenia dotyczące dostaw pomocy związanej z zapewnieniem przesiedlonym dachu nad głową.

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– To cierpienie musi się skończyć. Dla większości Palestyńczyków w Strefie Gazy to już czwarty rok wysiedleń, czwarta zima w namiotach zbyt nietrwałych, by oprzeć się deszczowi, a przez cały ten czas pozostają pod ostrzałem. Niech to będzie ostatnia taka zima – zaapelował Ajith Sunghay, szef Biura Praw Człowieka ONZ na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich.