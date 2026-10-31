Podczas spotkania z najwyższymi rangą dowódcami wojskowymi Chamenei podkreślił konieczność utrzymywania sił zbrojnych w stanie pełnej gotowości bojowej. Za jeden z kluczowych elementów strategii odstraszania uznał zdolność do prowadzenia działań opartych na odpowiednim przygotowaniu i szybkim reagowaniu na zagrożenia – informuje al-Jazeera.

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– Jeśli wrogowie ponownie przeprowadzą ataki militarne lub terrorystyczne, to siły zbrojne Republiki Islamskiej i naród irański zdecydują, kiedy i na jakich warunkach się one zakończą – oświadczył Chamenei.

Irański przywódca polecił również wzmocnienie systemów wywiadowczych i informacyjnych armii oraz dalszy rozwój krajowych zdolności obronnych. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność unowocześnienia doktryny wojskowej, taktyki prowadzenia działań zbrojnych oraz wykorzystania nowych technologii w systemach obrony i bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych poleceń Chameneiego jest aktualizacja wojskowej bazy potencjalnych celów ataku, określanej jako „bank celów”. Zgodnie z jego dyrektywą ma ona obejmować zarówno materialne, jak i niematerialne zasoby Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, które mogłyby zostać zaatakowane przez irańskie siły zbrojne.

Jak wynika z oświadczenia przywódcy, celem tych działań jest zwiększenie zdolności Iranu do odstraszania przeciwników i zapewnienie możliwości przeprowadzenia natychmiastowego odwetu w razie kolejnego ataku – informuje al-Jazeera.

Donald Trump: wojna z Iranem wkrótce się skończy

Donald Trump powiedział w piątek, że wojna z Iranem „wkrótce się zakończy”, nie precyzując, w jaki sposób, po tym jak katarski mediatorzy wrócili do Teheranu, aby nalegać na porozumienie pokojowe będące przedmiotem negocjacji między Iranem a USA.

W rozmowie ze stacją radiową KCMO w Kansas przed wyborami śródokresowymi zaplanowanymi na 3 listopada prezydent USA powiedział, że „sprawa wkrótce się zakończy”, nie precyzując, w jaki sposób. „Potrzebujemy gwarancji, że nigdy nie będzie broni nuklearnej” – dodał.