Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego od uderzeń powietrznych sił amerykańskich i izraelskich na cele w Iranie. W pierwszym dniu działań wojennych w ataku na Teheran zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

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Donald Trump: Iran był dwa tygodnie od zbudowania bomby atomowej. Ale daliśmy im w kość

Jednak Trump, przemawiając na wiecu wyborczym przekonywał, że to nie USA są odpowiedzialne za wybuch wojny.

– Nie zaczęliśmy wojny z Iranem. Iran zaczął wojnę z nami – mówił Trump i odwołał się do wrogich działań podejmowanych przez Iran wobec USA od momentu powstania Islamskiej Republiki Iranu w 1979 roku.

Trump powtórzył też informacje, pojawiające się przed wybuchem wojny z Iranem, że Teheran był o dwa tygodnie od wejścia w posiadanie broni atomowej. Irańczyków prezydent USA określił jako „bardzo mądrych ludzi”. – Ale daliśmy im w kość. I nie sądzę, abyśmy mieli wybór – podkreślił.

Prezydent USA zarzucił też Iranowi, że ten był głównym sponsorem organizacji terrorystycznych na całym świecie.

Donald Trump o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem: To była strata czasu

Trump odnosił się też do zawieszenia broni w wojnie z Iranem, które weszło w życie 7 kwietnia i zakończyło najbardziej intensywny etap konfliktu. Zawieszenie broni zostało przedłużone po zawarciu wstępnego porozumienia kończącego wojnę, które Trump podpisał w Wersalu 17 czerwca. Porozumienie to załamało się jednak w lipcu – od tego czasu USA co pewien czas atakują z powietrza cele w Iranie, zazwyczaj w odpowiedzi na irańskie ataki na statki próbujące pokonać bez uzgodnienia z Iranem cieśninę Ormuz.

– Zdecydowaliśmy się na niewielkie zawieszenie broni, które nigdy mi się nie podobało. Uważałem je za stratę czasu – stwierdził. – Ale, wiecie, warto słuchać fachowców – dodał, sugerując, że w tej sprawie uległ opiniom doradców.

– Wiecie, chcieliśmy być mili, ale to była tylko strata czasu, jeśli o mnie chodzi – dodał. – Ale wykonujemy robotę, wykonujemy robotę dla was – stwierdził też.

CNN informował wcześniej, że armia USA jest gotowa do rozpoczęcia dużej operacji przeciwko Iranowi w ciągu 96 godzin od momentu wydania rozkazu przez Donalda Trumpa. Prezydent USA – jak podał CNN – nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Na wznowienie działań militarnych przeciw Iranowi ma naciskać Izrael.

Wojna z Iranem jest obciążeniem dla administracji Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi (midterms) do Kongresu. Z przeprowadzonego pod koniec sierpnia badania Ipsos dla agencji Reutera wynikało, że atak USA na Iran aprobuje 31 proc. obywateli USA, a negatywny stosunek ma do niego 63 proc. Amerykanów. Jednocześnie 83 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że wojna USA z Iranem może przeciągnąć się w czasie.

Jedną z konsekwencji wojny jest wzrost cen paliw wywołany blokowaniem przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku morskiego dla transportu ropy naftowej z rejonu Zatoki Perskiej. Doprowadziło to do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego również na stacjach w USA, gdzie cena diesla osiągnęła najwyższy w historii poziom (ponad 6 dolarów za galon, czyli 3,79 litra).