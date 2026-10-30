Protestujący apelowali do obu państw o rozbicie działających, ich zdaniem, tajnych siatek werbunkowych, które rekrutują Kameruńczyków do rosyjskiej armii pod pretekstem oferowania im pracy w Rosji – informuje portal Africanews.

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Według raportu grupy śledczej „All Eyes on Wagner” do rosyjskiej armii zwerbowano co najmniej 1417 obywateli państw afrykańskich, z których ponad 300 miało zginąć na froncie w Ukrainie.

Rodziny twierdzą, że niektórym z ich bliskich obiecywano zatrudnienie w sektorze cywilnym, jednak po przyjeździe do Rosji trafiali na linię frontu. Jedna z kobiet, która od dziewięciu miesięcy nie ma żadnych wiadomości od męża, domaga się wyjaśnienia jego losu i sprowadzenia go do domu.

Organizatorzy kampanii apelują o zacieśnienie współpracy między Kamerunem a Rosją, aby powstrzymać dalszy werbunek obywateli Kamerunu do rosyjskiej armii.

W lutym Rosja pomogła w sprowadzeniu do ojczyzny 17 obywateli Republiki Południowej Afryki, którzy walczyli w Ukrainie.

Rosja werbuje najemników w Afryce

Szef ukraińskiej dyplomacji ujawnił w lutym, że w wojskach Rosji służą ludzie, którzy pochodzą z 36 krajów afrykańskich. - Według naszych danych obecnie w rosyjskiej armii walczy ponad 1780 obywateli państw kontynentu afrykańskiego – powiedział Andrij Sybiha na konferencji prasowej z szefem MSZ Ghany Samuelem Okudzeto Ablakwą w Kijowie.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że najemnicy z Afryki giną na froncie, a wielu trafiło do niewoli. Ujawnił także, że w wojskach Rosji służą ludzie, którzy pochodzą z 36 krajów afrykańskich.

Nie ma dokładnych statystyk dotyczących liczby cudzoziemców służących w rosyjskiej armii. Według szacunków ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) z grudnia ubiegłego roku w wojnie przeciwko Ukrainie wzięło dotychczas udział ponad 18 tys. zagranicznych najemników. Portal Slidstvo.info podkreśla jednak, że dane te obejmują wyłącznie zidentyfikowane osoby, dlatego rzeczywista liczba cudzoziemców walczących po stronie Rosji może być znacznie wyższa.

Najemnicy służący w rosyjskiej armii pochodzą z 48 krajów. Najliczniej reprezentowane są państwa Azji Południowej i Wschodniej oraz Afryki. Wśród cudzoziemców walczących po stronie Rosji zidentyfikowano również co najmniej kilkudziesięciu obywateli państw europejskich, pochodzących m.in. z Łotwy, Bułgarii, Włoch, Francji oraz Bośni i Hercegowiny. Jak podała agencja Ukrinform, spośród krajów europejskich najwięcej najemników walczących w rosyjskiej armii pochodzi z Serbii.