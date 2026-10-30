Płyta postojowa na lotnisku Kassel-Calden
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w piątek około godz. 3.15. Jeden ze świadków powiadomił o zdarzeniu straż pożarną i policję. Służbom udało się ugasić płonące pojazdy, jednak uszkodzeniu uległy również maszyny znajdujące się w ich pobliżu.
Teren zdarzenia został odgrodzony. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające i poszukują osób, które mogły widzieć pożar lub posiadać informacje pomocne w ustaleniu jego przyczyn.
Jak przekazała policja, do zdarzenia doszło na obszarze przeznaczonym pod budowę centrum logistycznego i ośrodka testowania dronów w Calden, w pobliżu lotniska Kassel.
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Inwestycja w Calden ma duże znaczenie dla niemieckiego koncernu zbrojeniowego. W sierpniu Rheinmetall oraz władze kraju związkowego Hesja zapowiedziały przedsięwzięcia w tej lokalizacji o wartości przekraczającej 260 mln euro.
Powstające centrum logistyczne należy do największych inwestycji infrastrukturalnych Rheinmetallu w Niemczech. Ma usprawnić obsługę zamówień krajowych i zagranicznych, a jednocześnie służyć rozwojowi oraz testowaniu nowoczesnych systemów dronowych.
Zakończenie prac i oddanie obiektu do użytku zaplanowano do końca 2027 r..
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Pożar w Calden nastąpił w okresie, w którym niemieckie służby zajmują się również innymi incydentami mogącymi mieć charakter sabotażowy.
We wrześniu w Monachium z jadącego samochodu wyrzucono dwa ładunki wybuchowe na plac budowy sąsiadujący z siedzibami firm zbrojeniowych Rohde & Schwarz oraz producenta dronów Helsing. Ogień został szybko ugaszony, a drugi ładunek unieszkodliwiono.
W areszcie śledczym przebywa dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. Według doniesień medialnych mieli oni należeć do rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.
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Do poważnego incydentu doszło również na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Na płycie lotniska, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124, znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe.
Bezzałogowiec nie eksplodował, ale jego odkrycie doprowadziło do czasowego wstrzymania pracy lotniska. Na początku września niemieckie władze oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku z użyciem drona.
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