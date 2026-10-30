Do zatrzymania podejrzanych doszło w ostatnich dniach. Mł. asp. Mateusz Mrachacz z zespołu prasowego śląskiej policji poinformował PAP, że w działaniach brali udział policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach, policyjni kontrterroryści oraz funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

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Funkcjonariusze przeszukali mieszkania podejrzanych oraz jedenaście lokali z maszynami do gier hazardowych w Rybniku, Raciborzu i okolicznych miejscowościach. Policja poinformowała, że zabezpieczono 53 automaty, a także ponad milion złotych w walucie polskiej i obcej, kolekcję 12 złotych monet oraz znaczną kwotę pieniędzy w obcych walutach. – Wartości tych ostatnich środków z uwagi na stan ich zawilgocenia i brak możliwości przeliczenia nie można ustalić – relacjonował mł. asp. Mrachacz.

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Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Rzeczniczka tej jednostki Agnieszka Bukowska poinformowała, że postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się urządzaniem i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach w różnych punktach, zlokalizowanych na południu województwa śląskiego. Rozbity gang miał działać w latach 2019-2026.

Prok. Bukowska przekazała, że lokale, w których prowadzono nielegalne gry hazardowe, były kilkukrotnie likwidowane przez służby, które rekwirowały znajdujące się w nich automaty. W miejsce zarekwirowanego sprzętu w tych samych lokalach członkowie grupy wstawiali nowe maszyny.

Policja zabezpieczyła ponad milion złotych Foto: Policja Śląska / mat. pras.

Zatrzymanym w ostatnich dniach osobom przedstawiono zarzuty dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych na automatach oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzut kierowania gangiem usłyszał obywatel Czech. Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach na wniosek prokuratury pięć osób zostało aresztowanych, wobec pozostałych sześciu prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Zatrzymanym grożą kary więzienia i wysokie kary finansowe.