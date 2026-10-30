Mężczyzna pojawił się w lokalu i poprosił o pomoc w opatrzeniu rany. W trakcie udzielania mu pomocy doszło do ataku na pracujące tam farmaceutki. Do zdarzenia doszło w piątek rano, po godz. 8, w aptece przy ul. Galla w Krakowie – poinformowało RMF24.

Atak na farmaceutki w krakowskiej aptece

Pierwszą zaatakowaną kobietą była farmaceutka, która opatrywała ranę – wynika z informacji Interii. Jak tłumaczył mł. asp. Jakub Mirochna z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, „ranny mężczyzna dostał wzmożonej agresji”. Kiedy napastnik stał się agresywny, dwie pozostałe pracownice próbowały pomóc swojej koleżance. One również zostały zranione.

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Wszystkie trzy kobiety odniosły obrażenia, jednak ich stan nie był poważny. Poszkodowane zostały przewiezione do pobliskiego szpitala, gdzie otrzymały pomoc medyczną.

Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji, cytowany przez RMF24, wyjaśnił, że farmaceutki próbowały obezwładnić napastnika. To właśnie podczas tej próby doznały obrażeń.

Policja zatrzymała 24-letniego napastnika

Po zaatakowaniu kobiet mężczyzna zaczął również zadawać rany sobie. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. Przybyły patrol obezwładnił 24-latka i go zatrzymał.

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Według informacji RMF24 zatrzymany jest 24-letnim Polakiem. Policja ustala, co doprowadziło do agresywnego zachowania mężczyzny. Wstępnie miał on w sposób irracjonalny tłumaczyć swoje postępowanie.