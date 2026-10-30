Mężczyzna pojawił się w lokalu i poprosił o pomoc w opatrzeniu rany. W trakcie udzielania mu pomocy doszło do ataku na pracujące tam farmaceutki. Do zdarzenia doszło w piątek rano, po godz. 8, w aptece przy ul. Galla w Krakowie – poinformowało RMF24.

Reklama Reklama

Atak na farmaceutki w krakowskiej aptece

Pierwszą zaatakowaną kobietą była farmaceutka, która opatrywała ranę – wynika z informacji Interii. Jak tłumaczył mł. asp. Jakub Mirochna z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, „ranny mężczyzna dostał wzmożonej agresji”. Kiedy napastnik stał się agresywny, dwie pozostałe pracownice próbowały pomóc swojej koleżance. One również zostały zranione.

Wszystkie trzy kobiety odniosły obrażenia, jednak ich stan nie był poważny. Poszkodowane zostały przewiezione do pobliskiego szpitala, gdzie otrzymały pomoc medyczną.

Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji, cytowany przez RMF24, wyjaśnił, że farmaceutki próbowały obezwładnić napastnika. To właśnie podczas tej próby doznały obrażeń.

Policja zatrzymała 24-letniego napastnika

Po zaatakowaniu kobiet mężczyzna zaczął również zadawać rany sobie. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. Przybyły patrol obezwładnił 24-latka i go zatrzymał.

Według informacji RMF24 zatrzymany jest 24-letnim Polakiem. Policja ustala, co doprowadziło do agresywnego zachowania mężczyzny. Wstępnie miał on w sposób irracjonalny tłumaczyć swoje postępowanie.