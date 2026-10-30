– Polexit to kapitulacja, to osłabienie Polski. Mam bardzo wielu znajomych, przyjaciół, nawet rodzinę w Wielkiej Brytanii i wiem, co się stało po brexicie. Powinniśmy przypatrzeć się, jak zmienia się sytuacja w państwie, które wychodzi z UE, a jest dużo silniejsze od nas – powiedział w Radiu ZET Mateusz Morawiecki. – Uważam, że nawet rozmowa o polexicie jest w tym momencie dawaniem paliwa Braunowi, dawaniem paliwa sfanatyzowanej części prawicy, a to jest z kolei woda na młyn Donalda Tuska – dodał były premier.

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– Ludzie, którzy są za wyjściem Polski z UE, nie wystartują z naszych list – zapewnił były premier.

Zdaniem byłego szefa rządu „obóz patriotyczny, polska prawica musi mieć mocną reprezentację ludzi, którzy wiedzą, że nasz interes jest w UE, tylko trzeba umieć tam twardo negocjować, budować koalicję, a nie obrażać się na ludzi, na państwa, odwracać się tyłem, ściągać buta Chruszczowa i walić w pulpit”.

W środę, podczas wystąpienia na Krynica Forum 2026, Jarosław Kaczyński podkreślał potrzebę zmian w Unii Europejskiej. Mówiąc o metodach ich wprowadzenia, wymienił m.in. oddziaływanie na opinię publiczną, zawarcie nowego traktatu z odroczonym terminem wejścia w życie oraz metodę, którą sam określił jako „twardą i ryzykowną”.

– I jest też, w moim przekonaniu, możliwa do zastosowania jeszcze jedna metoda, chociaż wiem, że to może być kontrowersyjne. To znaczy, jeżeli te inne nie dadzą rezultatu, to zawarcie przez te państwa, które chcą zmiany, nowego traktatu o takich wymiarach, o które nam chodzi, tylko z opóźnionym terminem wejścia w życie – powiedział Kaczyński.

Jednocześnie, jak dodał, „są w końcowych przepisach Traktatu o Unii Europejskiej, a później także i w tych o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z Unii Europejskiej”.

– To wszystko zaczyna się od rokowań. I po prostu zacząć te rokowania. Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak źle, tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśli te inne nie dadzą rezultatu – powiedział prezes PiS.

Nie będzie rządu z partią Brauna i PiS

Były premier zapewnił, że jego ugrupowanie nigdy nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Takie same stanowisko przedstawił pytany o stworzenie wspólnej listy z PiS. – Nie dopuszczam takiego scenariusza. Jesteśmy już dziś odrębną formacją polityczną. Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie teraz muszę się tłumaczyć z wypowiedzi dot. polexitu – komentuje Morawiecki, pytany o wspólny start ze swoją byłą partią.

Morawiecki: będę na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

– Baza wojsk amerykańskich, sojuszniczych, wbrew temu, co mówi Grzegorz Braun, powinna być jak najszybciej utworzona. Dlaczego przez prawie 15 miesięcy prawie nic się nie dzieje, choć decyzja zapadła we wrześniu zeszłego roku? O to się należy pytać – powiedział Morawiecki, który dodał, że zamierza pojawić się na RBN. Były premier podkreślił, że z prezydentem trzeba rozmawiać i się spotykać.

Pytany o obecność przedstawiciela partii Grzegorza Brauna i ewentualne przecieki do Moskwy, były premier komentuje, że wszystko „może sobie wypływać do Moskwy”.