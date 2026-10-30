Nawrockiemu ufa obecnie 46 proc. badanych, o 1,1 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem. Jeszcze w czerwcu Nawrocki notował zaufanie na poziomie 54,8 proc. Brak zaufania wobec prezydenta deklaruje 44,2 proc. respondentów (wzrost o 0,3 punktu proc.).

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Sondaż: Adrian Zandberg z dużym wzrostem zaufania

Zaufanie traci prezydent, ale tracą je też liderzy koalicji rządzącej. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Radosław Sikorski. Szefowi MSZ ufa 45 proc. respondentów (o 1,2 punktu proc. mniej niż przed miesiącem). Brak zaufania wobec Sikorskiego deklaruje 44,2 proc. badanych, co oznacza spadek nieufających wicepremierowi o 3,1 punktu proc.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony ufa 39,7 proc. badanych, co oznacza spadek poziomu zaufania miesiąc do miesiąca o 3,1 punktu proc. Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 44,3 proc. respondentów.

Donald Tusk traci miesiąc do miesiąca 2,1 punktu procentowego zaufania – obecnie ufa mu 38,6 proc. ankietowanych. Premierowi nie ufa 53,4 proc. uczestników badania.

Dalsze miejsca zajmują: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (ufa mu 37 proc. badanych, spadek o 1 punkt proc.), były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 33,6 proc. badanych, spadek o 1,4 punktu proc.) oraz wicemarszałek Sejmu i lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak (cieszy się zaufaniem 33,3 proc. badanych, spadek o 3 punkty procentowe).

Do pierwszej dziesiątki polityków z największym zaufaniem awansował lider Razem Adrian Zandberg, który zyskał 5,2 punktu proc. poparcia i obecnie cieszy się zaufaniem 25,7 proc. uczestników badania. Zandbergowi nie ufa 38,3 proc. badanych.

Grzegorz Braun liderem rankingu nieufności

Politykiem, któremu Polacy nie ufają najbardziej, jest lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, któremu nie ufa 67,5 proc. badanych, przy czym 59,9 proc. nie ufa mu zdecydowanie. Zaufanie do Brauna deklaruje 21,7 proc. respondentów. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 65,7 proc. ankietowanych (ufa mu 23,9 proc. respondentów). Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Nowej Nadziei, nie ufa 57,6 proc. respondentów, a Morawieckiemu – 57,3 proc..

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadzono w dniach 23-24 października metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.