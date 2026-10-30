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Estera Flieger: Perpetuum mobile oburzenia. Czerwona lampka gaśnie, maski opadają

Na jednym z eksperckich forów słyszę, że z politykami głównych opcji o bezpieczeństwie Polski rozmawia się dobrze. Ale potem zapala się czerwona lampka w kamerze.

Publikacja: 30.10.2026 05:02

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Szymon Hołownia i Marcin Gosek (PiS) w Sejmie

Szymon Hołownia i Marcin Gosek (PiS) w Sejmie

Foto: PAP/Marcin Obara

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Estera Flieger

TVN24 podał, że chwilę po ogłoszeniu dymisji przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, posłowie Polski 2050 poszli na urodziny wiceszefa klubu PiS Marcina Ociepy, mówiąc, że na imprezie byli „krótko i prywatnie”. 

Jak w zegarku: najpierw news, potem komentarze pozostałych koalicjantów. Wicie rozumicie – ci z Polski 2050 są pisiorami! Czekam już tylko na odkrycie, że politycy różnych opcji podają sobie ręce. 

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