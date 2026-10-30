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Szymon Hołownia i Marcin Gosek (PiS) w Sejmie
TVN24 podał, że chwilę po ogłoszeniu dymisji przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, posłowie Polski 2050 poszli na urodziny wiceszefa klubu PiS Marcina Ociepy, mówiąc, że na imprezie byli „krótko i prywatnie”.
Jak w zegarku: najpierw news, potem komentarze pozostałych koalicjantów. Wicie rozumicie – ci z Polski 2050 są pisiorami! Czekam już tylko na odkrycie, że politycy różnych opcji podają sobie ręce.
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