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65 lat temu Rosja zdetonowała Car-bombę, największy ładunek jądrowy w historii
Czy grozi nam zagłada? To pytanie pojawia się w kontekście współczesnych wojen bardzo często. Właściwie w każdym z miejsc konfliktów na mapie świata aktywne jest któreś z mocarstw nuklearnych. Arsenały broni jądrowej mają Rosjanie, Chińczycy, Indie i Pakistan, oczywiście Stany Zjednoczone i Izrael. Ale również mikropaństwo rozbójnicze, jakim jest Korea Północna. A nie mniej rozbójniczy Iran robi wszystko, by ją posiąść, i nie można wykluczyć, że kiedyś dołączy do nuklearnego klubu.
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