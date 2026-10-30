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Bogusław Chrabota: Czy światu grozi jądrowa zagłada? 65 lat temu paradoksalnie uratowała nas Car-bomba

Dokładnie 65 lat temu Sowieci zdetonowali Car-bombę, największy ładunek jądrowy w historii. Paradoksalnie, przyczyniło się to nie do przybliżenia perspektywy zagłady, ale do oddalenia wizji konfrontacji nuklearnej potęg.

Publikacja: 30.10.2026 04:50

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65 lat temu Rosja zdetonowała Car-bombę, największy ładunek jądrowy w historii

65 lat temu Rosja zdetonowała Car-bombę, największy ładunek jądrowy w historii

Foto: Stock

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Bogusław Chrabota

Czy grozi nam zagłada? To pytanie pojawia się w kontekście współczesnych wojen bardzo często. Właściwie w każdym z miejsc konfliktów na mapie świata aktywne jest któreś z mocarstw nuklearnych. Arsenały broni jądrowej mają Rosjanie, Chińczycy, Indie i Pakistan, oczywiście Stany Zjednoczone i Izrael. Ale również mikropaństwo rozbójnicze, jakim jest Korea Północna. A nie mniej rozbójniczy Iran robi wszystko, by ją posiąść, i nie można wykluczyć, że kiedyś dołączy do nuklearnego klubu.

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