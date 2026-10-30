Czy grozi nam zagłada? To pytanie pojawia się w kontekście współczesnych wojen bardzo często. Właściwie w każdym z miejsc konfliktów na mapie świata aktywne jest któreś z mocarstw nuklearnych. Arsenały broni jądrowej mają Rosjanie, Chińczycy, Indie i Pakistan, oczywiście Stany Zjednoczone i Izrael. Ale również mikropaństwo rozbójnicze, jakim jest Korea Północna. A nie mniej rozbójniczy Iran robi wszystko, by ją posiąść, i nie można wykluczyć, że kiedyś dołączy do nuklearnego klubu.