Pierwszy transport pomocy humanitarnej dla okupowanego przez Rosję miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim dotrze tam w piątek, po rozminowaniu dróg; porozumienie o wstrzymaniu ognia jest przestrzegane – oświadczył w czwartek rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

Reklama Reklama

Rozejm w Ołeszkach. Pomoc humanitarna dotrze do ukraińskiej miejscowości w piątek

„Rozminowywanie przebiega pomyślnie. Przygotowujemy pomoc humanitarną dla mieszkańców Ołeszek. Obecnie trwa rozminowywanie tras, niezbędnych do przeprowadzenia misji humanitarnej. Równolegle kompletujemy już ładunek z pomocą humanitarną, który planujemy dostarczyć do Ołeszek jutro (w piątek)” – napisał w komunikatorze Telegram.

Łubinec zaznaczył, że porozumienie z Rosją o wstrzymaniu walk w Ołeszkach utrzymuje się już ponad dwie doby.

„Wstrzymanie ognia trwa już 54 godziny. Rozpoczęło się 27 października o godz. 3 czasu kijowskiego. Strony w pełni przestrzegają uzgodnionych ustaleń, nie odnotowano naruszeń wstrzymania ognia” – podkreślił.

Rzecznik powtórzył, że utrzymuje stały kontakt z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową.

„Osobno dziękuję pierwszej damie USA Melanii Trump, która osobiście poświęca swój czas i uwagę misji humanitarnej oraz pomocy ludności cywilnej w Ołeszkach” – oświadczył.

„Kontynuujemy prace nad realizacją ustaleń. Naszym zadaniem jest dostarczenie pomocy humanitarnej ludziom pozostającym w mieście oraz zapewnienie cywilom możliwości bezpiecznego wyjazdu” – napisał Łubinec.

Ołeszki. Dramatyczna sytuacja mieszkańców okupowanego przez Rosję obszaru Ukrainy

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi dojazdowe do miasta zostały zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, dodatkowo utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi w Ołeszkach jest dramatyczna. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

We wtorek dziennik „Financial Times” przekazał, że mieszkańcy Ołeszek, którzy zgodzą się na ewakuację w ramach lokalnego zawieszenia broni, będą najpierw przewożeni na Krym lub do Rosji, zanim będą mogli wrócić na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

W ubiegły piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego Melania Trump.

Rozejm w Ołeszkach ma potrwać do godz. 22.59 w dniu 1 listopada.