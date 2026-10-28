Zełenski zaskakuje przed negocjacjami z Rosją. Po raz pierwszy mówi o gwarancjach dla Kremla
Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami w Kijowie Zełenski oświadczył, że najpierw konieczne jest zakończenie wojny, a dopiero później można rozważyć rosyjskie postulaty dotyczące bezpieczeństwa. Jak zauważył „FT”, stanowisko to oznacza zmianę dotychczasowego podejścia Kijowa, który wraz z zachodnimi sojusznikami odrzucał żądania Moskwy, uznając je za próbę odbudowy rosyjskiej strefy wpływów.
Na początku listopada w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, mają spotkać się delegacje Ukrainy, Rosji i USA. Według Zełenskiego rozmowy będą miały charakter techniczny i dotyczyć m.in. możliwego zawieszenia broni w sektorze energetycznym i na morzu oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent podkreślił, że w negocjacjach dotyczących powojennego systemu bezpieczeństwa, jeśli będzie on wymagał zaangażowania państw europejskich, konieczny będzie również udział Europy.
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Zełenski odniósł się także do rozmowy telefonicznej prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoerego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak przekazał, obaj politycy odnieśli wrażenie, że Moskwa poważnie traktuje planowane negocjacje w Abu Zabi. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow stwierdził jednak, że podczas rozmowy nie poruszono żadnych nowych kwestii i ostrzegł przed możliwą eskalacją wojny.
Według „FT” wypowiedzi Zełenskiego odzwierciedlają rosnące obawy Kijowa związane ze zbliżeniem Waszyngtonu i Moskwy. USA i Rosja miały rozmawiać o potencjalnych obszarach współpracy gospodarczej, obejmującej m.in. sektor naftowy, transport lotniczy i produkcję tytanu.
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Zełenski podtrzymał stanowisko, że kwestie terytorialne powinny być omawiane wyłącznie na szczeblu przywódców. Przyznał zarazem, że Ukraina była gotowa rozmawiać o amerykańskiej propozycji utworzenia strefy zdemilitaryzowanej po obu stronach linii frontu.
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