Do ataku doszło w sobotę, 24 października, w parku safari Beekse Bergen na południu Holandii. Pracownica ogrodu zoologicznego została zaatakowana przez lamparta perskiego podczas wykonywania obowiązków na wybiegu, na którym przebywały dwa samce tego gatunku. Kobieta odniosła poważne obrażenia głowy i szyi. Zmarła we wtorek, 27 października.

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„Z ogromnym smutkiem informujemy, że opiekunka zwierząt z parku safari Beekse Bergen zmarła dziś w wyniku obrażeń odniesionych w sobotę, 24 października, podczas zdarzenia z udziałem lamparta” – przekazano we wtorkowym oświadczeniu parku.

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„Jej śmierć głęboko dotknęła nas wszystkich. Łączymy się w żalu z jej rodziną, przyjaciółmi i bliskimi. Prosimy o uszanowanie prywatności najbliższych zmarłej oraz naszych pracowników, aby mogli przeżyć tę trudną stratę” – dodano.

Atak lamparta w holenderskim zoo. Kobieta sama wezwała pomoc

Pomimo ciężkich obrażeń kobieta zdołała skontaktować się ze współpracownikami przez krótkofalówkę. W sobotę około godz. 11 na miejsce skierowano karetkę pogotowia oraz śmigłowiec ratunkowy.

Ranna została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację. W niedzielę wieczorem jej stan się pogorszył. Pomimo wysiłków lekarzy zmarła dwa dni później.

Jak podaje holenderski nadawca publiczny NOS, kobieta od ośmiu lat zajmowała się lampartami. W chwili ataku przebywała sama na wybiegu, na którym znajdowały się dwa samce lamparta perskiego.

W tej części ogrodu zoologicznego nie ma kamer monitoringu, dlatego nie zarejestrowano przebiegu zdarzenia. Nie wiadomo, co doprowadziło do ataku.

Przedstawiciele Beekse Bergen poinformowali, że po zdarzeniu opieka nad lampartami odbywa się w dotychczasowy sposób. Park zlecił niezależne dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii.

Przez niemal 40 lat pracowała w parku safari Beekse Bergen

Zmarła opiekunka rozpoczęła pracę w Beekse Bergen w wieku 17 lat. Z krótkimi przerwami była związana z ogrodem zoologicznym przez niemal cztery dekady.

Park safari Beekse Bergen znajduje się na południu Holandii i jest domem dla ponad 100 gatunków zwierząt. Zwiedzający mogą obserwować je podczas safari pieszych, samochodowych, autobusowych i rejsów łodzią.

Nie jest to pierwszy śmiertelny atak zwierzęcia na pracownika ogrodu zoologicznego. We wrześniu 2023 roku w zoo Hellbrunn w austriackim Salzburgu nosorożec zabił opiekunkę zwierząt i poważnie ranił innego pracownika. Do tragedii doszło podczas rutynowych prac przy wybiegu.

W sierpniu 2021 roku w parku safari w Chile tygrys zabił kobietę wykonującą obowiązki służbowe na wybiegu dużych kotów.