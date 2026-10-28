Chiny mierzą się z kolejnym etapem zmian demograficznych. Liczba osób w wieku co najmniej 65 lat przewyższyła liczbę dzieci do 14. roku życia, a wskaźnik urodzeń spadł do rekordowo niskiego poziomu. Jak informuje agencja Reutera, władze próbują zachęcać obywateli do zakładania rodzin i posiadania potomstwa, ale jednocześnie przygotowują państwo na długofalowe skutki starzenia się społeczeństwa.

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Demografia Chin. Ponad 223 mln seniorów

Z danych Chińskiego Narodowego Biura Statystycznego, przytoczonych przez chiński serwis Yicai, wynika, że w 2025 r. współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wyniósł 23,1 proc. Dla dzieci było to 22 proc. Jak podał Reuters, oznacza to, że pierwszy z tych wskaźników po raz pierwszy przewyższył drugi.

Współczynnik obciążenia demograficznego pokazuje relację liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Nie należy go utożsamiać z udziałem seniorów w całej populacji.

Skalę zmian pokazują również dane dotyczące liczebności poszczególnych grup wiekowych. W Chinach żyje ponad 223 mln osób w wieku co najmniej 65 lat, podczas gdy dzieci w wieku do 14 lat jest około 213 mln. Różnica wynosi zatem około 10 mln osób.

Proces starzenia się społeczeństwa postępuje od lat. Według danych przytoczonych przez agencję Reutera współczynnik obciążenia osobami starszymi wzrósł z 15 proc. w 2016 r. do ponad 20 proc. w 2021 r., osiągając 23,1 proc. w 2025 r.

Przyczyny kryzysu demograficznego w Chinach

Populacja Chin zmniejszyła się w 2025 r. czwarty rok z rzędu, a wskaźnik urodzeń osiągnął najniższy poziom w historii pomiarów.

Do przyczyn tego zjawiska należy zaliczyć wieloletnią politykę jednego dziecka, obowiązującą w latach 1980–2015, oraz postępującą urbanizację. Ograniczenia dotyczące liczby potomstwa przez dekady wpływały na strukturę chińskiej populacji. Obecnie kraj musi mierzyć się z konsekwencjami mniejszej liczby urodzeń i rosnącym udziałem starszych grup wiekowych.

Chińskie władze podejmują działania mające odwrócić ten trend. Wśród stosowanych rozwiązań Reuters wymienia świadczenia dla rodzin, wsparcie opieki nad dziećmi oraz obniżanie kosztów opieki medycznej związanej z porodem. Rząd deklaruje również, że chce poprawić warunki życia młodych ludzi i rodzin w miastach.

Chiński rząd zapowiada dalsze działania

Podczas posiedzenia chińskiego rządu podkreślono, że polityka ludnościowa powinna uwzględniać rozmieszczenie mieszkańców, potrzeby poszczególnych regionów oraz dostęp do podstawowych usług publicznych. Planowanie infrastruktury ma być dostosowywane do zmian demograficznych, w tym migracji między miastami a obszarami wiejskimi.

Jednym z priorytetów pozostaje tworzenie warunków sprzyjających zakładaniu rodzin. Jak podało „China Daily”, władze zapowiedziały dalsze doskonalenie rozwiązań dotyczących małżeństw, posiadania i wychowywania dzieci oraz edukacji. Rozważane kierunki wsparcia obejmują także podatki, zabezpieczenie społeczne i mieszkalnictwo.

Minister Narodowej Komisji Zdrowia Lei Haichao zapowiedział, że w ciągu najbliższych pięciu lat Chiny będą rozwijać politykę wspierania urodzeń. Rząd podkreśla, że mimo spadku liczby urodzeń w ostatnich latach rocznie przychodzi na świat około 8 mln dzieci. Jak zaznaczył, tak duża liczba urodzeń oznacza, że kraj nadal będzie dysponował znacznymi zasobami siły roboczej.