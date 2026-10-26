Po wprowadzeniu zmian w niektórych regionach Kazachstanu latem świt następuje przed godz. 3 rano, a jesienią zmrok zapada już po godz. 16, co budzi sprzeciw mieszkańców. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

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Jedna strefa czasowa w wielkim kraju. Kontrowersyjna reforma w Kazachstanie

Kazachstan to dziewiąty pod względem powierzchni kraj świata i największe państwo śródlądowe na Ziemi. Jego terytorium rozciąga się ze wschodu na zachód na długości około 3 tysięcy kilometrów, co naturalnie obejmuje strefy czasowe od UTC+3 do UTC+7. Większość państwa (88 proc.) leży w Azji Środkowej, a pozostała część (12 proc.) w Europie.

Kiedyś w Kazachstanie stosowano czas letni i zimowy, jednak zrezygnowano z tego rozwiązania w 2005 r. Od tamtego momentu kraj był podzielony na dwie strefy czasowe: UTC+5 oraz UTC+6.

Sytuacja zmieniła się w nocy z 29 lutego na 1 marca 2024 r., gdy rząd wprowadził na terenie całego państwa jedną strefę czasową UTC+5. W efekcie aż 80 proc. populacji – w tym mieszkańcy trzech największych metropolii: stołecznej Astany, Ałmaty i Szymkentu – musiało cofnąć zegarki o godzinę.

Oznacza to, że na wschodzie kraju w okresie letnim wschód słońca następuje już przed godz. 3 rano, a w okresie jesiennym zmrok zapada w stolicy po godz. 16.

Noc w środku dnia i protesty mieszkańców

Decyzja władz wywołała falę niezadowolenia wśród mieszkańców, szczególnie we wschodnich rejonach państwa oraz w stolicy. Obywatele Kazachstanu skarżą się na rozregulowanie rytmu dobowego, pogorszenie samopoczucia i mniejszą produktywność w pracy.

Przeciwnicy zmiany zwracają również uwagę na bezpieczeństwo drogowe. W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że wzrost liczby tragicznych wypadków w 2024 r. mógł się wiązać właśnie ze zmianą czasu i pogorszeniem widoczności w godzinach popołudniowego szczytu transportowego.

Rząd nie zmienia zdania mimo apeli mieszkańców

Niezadowolenie społeczne doprowadziło do złożenia oficjalnej petycji do rządu z żądaniem przywrócenia dawnego podziału na strefy czasowe. Inicjatorzy akcji zebrali wymagany próg 50 tysięcy podpisów, zobowiązujący władze do rozpatrzenia wniosku.

Mimo masowych protestów i argumentów wskazujących na negatywny wpływ reformy na zdrowie oraz gospodarkę, rząd Kazachstanu odrzucił petycję, utrzymując jednolitą strefę UTC+5 na stałe.