Czas zimowy jest „właściwym” dla Polski czasem strefowym. Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego. W modelowym podziale Ziemi na strefy czasowe strefa ta obejmuje pas od południka 7°30′ długości geograficznej wschodniej do 22°30′ długości geograficznej wschodniej.

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Dlaczego czas zimowy jest „naturalny” dla Polski?

Czasem „naturalnym”, czyli obiektywnym czasem w danym punkcie Ziemi jest czas słoneczny – wyznacza go południe słoneczne, czyli moment, gdy Słońce znajduje się w najwyższym punkcie na niebie (jest to południe, godzina 12.00). Do porównywania stref czasowych używa się jednak średniego czasu słonecznego, który wyrównuje sezonowe nierównomierności pozornego ruchu Słońca.

Południe słoneczne wypada o różnej porze w zależności od tego, na którym południku się znajdujemy – przesunięcie o jeden stopień długości geograficznej to cztery minuty różnicy w czasie słonecznym – gdy przesuwamy się na zachód, mamy godzinę o cztery minuty wcześniejszą według czasu słonecznego, gdy przesuwamy się na wschód – późniejszą.

Polska rozciąga się od 14°07′ długości geograficznej wschodniej do 24°09′ długości geograficznej wschodniej. Oznacza to, że między wschodnim a zachodnim krańcem Polski mamy około 40 minut różnicy, jeśli chodzi o czas słoneczny. Gdy na wschodnim krańcu Polski mamy słoneczne południe, na zachodnim – według czasu słonecznego – jest dopiero 11:20.

Czas zimowy, na który przeszliśmy, zgodny z czasem środkowoeuropejskim odpowiada średniemu czasowi słonecznemu na 15 stopniu długości geograficznej wschodniej.

Gdzie w Polsce czas letni byłby bardziej odpowiedni?

Na wschód od modelowego pasa wyznaczającego strefę czasu środkowoeuropejskiego leżą m.in. Białystok, Suwałki, Chełm i Zamość. W tej części Polski czas letni jest bliższy średniemu czasowi słonecznemu niż zimowy. Tylko tam „właściwszym” czasem byłby czas letni, choć 30 stopień długości geograficznej wschodniej, który jest punktem odniesienia do wyznaczania czasu letniego, leży poza Polską (w pobliżu tego południka znajduje się m.in. Kijów). Oznacza to, że gdy obowiązuje w Polsce czas letni, nie ma takiego miejsca w Polsce, w którym południe zegarowe pokrywa się z południem słonecznym.

Z kolei w momencie obowiązywania w Polsce czasu zimowego średni czas słoneczny pokrywa się z czasem zegarowym np. w Zgorzelcu czy Trzęsaczu (powiat gryficki, w pobliżu Rewala).

Polska ponownie zmieni czas na letni (a więc przesunięty o godzinę do przodu w stosunku do „właściwego”) w nocy z 27 na 28 marca 2027 roku.