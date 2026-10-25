Islandia należy do europejskich państw, w których nie obowiązuje już zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Kraj zdecydował się na stały czas pod koniec lat 60. XX wieku i utrzymuje to rozwiązanie do dziś.

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Islandczycy przestawiali zegarki w latach 1917–1921, a następnie ponownie w okresie 1939–1968. Ostatnia zmiana nastąpiła 7 kwietnia 1968 r., kiedy wskazówki przesunięto o godzinę do przodu. W tym samym roku parlament zdecydował, że państwo pozostanie przy czasie Greenwich (GMT), odpowiadającym UTC+0.

Od tamtej pory na Islandii nie wprowadza się ani czasu letniego, ani zimowego. Oznacza to również, że różnica czasu między tym krajem a Polską zmienia się w ciągu roku. Latem na Islandii jest o dwie godziny wcześniej niż w Polsce, a zimą – o godzinę.

Islandia nie jest jedynym państwem w Europie, które zrezygnowało z sezonowego przestawiania zegarków. Podobne rozwiązanie obowiązuje m.in. w Rosji i na Białorusi. W większości krajów europejskich nadal jednak dwa razy w roku zmienia się czas, co regularnie wywołuje dyskusje o zasadności tego systemu.

Unia Europejska analizuje możliwość likwidacji zmiany czasu

Temat rezygnacji z przestawiania zegarków od lat powraca w Unii Europejskiej. W lutym 2026 r. Komisja Europejska rozpoczęła kolejne badanie dotyczące przyszłości tego rozwiązania. Analizy mają potrwać do końca roku i obejmują 10 możliwych scenariuszy.

Eksperci oceniają, jakie konsekwencje poszczególne warianty mogłyby mieć dla jednolitego rynku, gospodarki, zdrowia publicznego, zużycia energii oraz transportu międzynarodowego. Zebrane dane mają pomóc państwom członkowskim w dalszych rozmowach. Nie oznacza to jednak, że zmiana czasu zostanie automatycznie zniesiona po zakończeniu badania.

Przeciwnicy obecnego systemu zwracają uwagę przede wszystkim na jego wpływ na samopoczucie i zdrowie. Przestawianie zegarków może zaburzać naturalny rytm dobowy, powodować problemy z koncentracją, rozdrażnienie i trudności ze snem. Eksperci wskazują również na możliwe związki zmian czasu ze wzrostem ryzyka niektórych problemów zdrowotnych oraz wypadków drogowych.

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Sezonowe przesunięcia wskazówek utrudniają także organizację transportu publicznego, w tym układanie rozkładów jazdy pociągów. Dodatkowe komplikacje pojawiają się w przedsiębiorstwach pracujących przez całą dobę, które muszą dostosowywać harmonogramy do zmiany czasu.

Mimo trwających analiz państwa Unii Europejskiej nadal stosują obowiązujące przepisy. Na razie nie ma więc pewności, czy i kiedy mieszkańcy Europy przestaną przestawiać zegarki dwa razy w roku.