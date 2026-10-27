Do tych państw należy choćby Islandia. W tym wyspiarskim kraju nie obowiązuje już zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Na stały czas zdecydowano się tam już pod koniec lat 60. XX wieku. Rozwiązanie to jest utrzymywane do dzisiaj.

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Zmiana czasu nie obowiązuje w całej Europie. Te kraje z niej zrezygnowały

Islandczycy przestawiali zegarki w latach 1917–1921, a następnie ponownie w okresie 1939–1968. Ostatnia zmiana nastąpiła 7 kwietnia 1968 r., kiedy wskazówki przesunięto o godzinę do przodu. W tym samym roku parlament zdecydował, że państwo pozostanie przy czasie Greenwich (GMT) odpowiadającym UTC+0.

Od tamtej pory na Islandii nie wprowadza się ani czasu letniego, ani zimowego. Oznacza to również, że różnica czasu między tym państwem a Polską zmienia się w ciągu roku. Latem w Reykjaviku jest o dwie godziny wcześniej niż w Warszawie, a zimą – o godzinę.

Poza Islandią z sezonowego przestawiania zegarków zrezygnowały też inne europejskie kraje. Zmiana czasu nie obowiązuje m.in. w Rosji i na Białorusi. W większości państw Europy system ten wciąż jednak funkcjonuje, co regularnie wywołuje dyskusje na temat jego zasadności.

UE myśli o likwidacji zmiany czasu. Na stole 10 scenariuszy

Dyskusje nad rezygnacją ze zmiany czasu od lat toczą się na forum Unii Europejskiej. W lutym 2026 r. Komisja Europejska rozpoczęła kolejną analizę przyszłości tego rozwiązania. Prace mają potrwać do końca roku i uwzględniają 10 możliwych scenariuszy.

Eksperci badają, jak każdy z rozważanych wariantów mógłby wpłynąć na funkcjonowanie jednolitego rynku, gospodarkę, zdrowie publiczne, zużycie energii i transport międzynarodowy. Wyniki mają dostarczyć państwom członkowskim danych potrzebnych do podjęcia decyzji. Zakończenie badań nie będzie jednak oznaczało automatycznego zniesienia zmiany czasu.

Przeciwnicy obecnego systemu zwracają uwagę przede wszystkim na jego zły wpływ na samopoczucie i zdrowie. Przestawianie zegarków może zaburzać naturalny rytm dobowy, powodować problemy z koncentracją, rozdrażnienie i trudności ze snem. Eksperci wskazują również na możliwe związki zmian czasu ze wzrostem ryzyka niektórych problemów zdrowotnych oraz wypadków drogowych.

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Mimo trwających analiz państwa Unii Europejskiej nadal stosują obowiązujące przepisy. Na razie nie ma więc pewności, czy i kiedy mieszkańcy Europy przestaną przestawiać zegarki dwa razy w roku.