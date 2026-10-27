Z sondażu, przeprowadzonego dla „Dziennika Gazety Prawnej”, wynika, że ponad jedna trzecia badanych opowiada się za ograniczeniem relacji Polski z Izraelem. Niemal drugie tyle Polaków uważa, że relacje z Izraelem należy utrzymać, ale uzależniając ich zakres od dalszej polityki tego państwa wobec Palestyny.

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Rośnie dystans do Izraela. Co trzeci Polak za ograniczeniem relacji

Według badania SW Research dla DGP, aż 35,1 proc Polaków jest zdania, że należy ograniczyć relacje z Izraelem, zaś 28,8 proc. – że relacje te należy utrzymać, ale uzależniając jednocześnie ich zakres od kształtu dalszej polityki tego kraju wobec Palestyny. Zaledwie 9,5 proc. uważa, że właściwe jest utrzymanie tych relacji bez względu na działania podejmowane przez Izrael w stosunku do Palestyńczyków, a 1,4. proc – że potrzebne jest ich zacieśnienie. Co czwarty badany nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Opinia o potrzebie ograniczenia relacji z Izraelem dominuje wśród mężczyzn (37,6 proc. ankietowanych wobec 32,7 proc. kobiet). Podobnie uważa ponad połowa osób w wieku do 24 lat (aż 60,4 proc. – w pozostałych grupach wiekowych wynik oscyluje między 29 a 36 proc.) i osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (54,5 proc. wobec 39,5 proc. osób z wykształceniem zawodowym, 34,7 proc. ze średnim i 33,5 proc. z wyższym).

Poparcie dla rezygnacji z relacji polsko-izraelskich nie różni się zasadniczo w zależności od dochodów pytanych osób (oscylując między 32 a 39 proc.), aczkolwiek wraz z zarobkami rośnie statystyczne przekonanie o konieczności utrzymania relacji z Izraelem bez względu na jego dalszą politykę w stosunku do Palestyny (do 12,3 proc.). Im większe miasto, tym większe poparcie zarówno dla rezygnacji (rosnące od 31,4 do 39 proc.) jak i dla uzależnienia dalszych relacji z Izraelem od jego działań ws. Palestyny (rosnące od 28,3 do 36,2 proc.) – spada przy tym liczebność grupy osób, wybierających opcję „trudno powiedzieć/nie mam zdania”.