Salvini rywalizował o stanowisko przewodniczącego Ligi z senatorem Massimo Garavaglią. Wygrał zdecydowanie - uzyskał 465 głosów delegatów przy 146 głosów, jakie oddano na jego rywala. Jego kadencja potrwa do 2030 roku.

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Matteo Salvini podał się do dymisji, by wzmocnić swój mandat do kierowania Ligą

Wybory odbyły się po tym, jak dwa tygodnie temu Salvini zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego partii w związku z wewnętrznymi sporami na temat kierunku, w którym powinna ona podążać oraz rosnącą presją na Ligę ze strony skrajnie prawicowych rywali.

Przemawiając na niedzielnym kongresie Ligi przed głosowaniem delegatów w sprawie wyboru przewodniczącego Salvini oświadczył, że jego odnowiony przez partię mandat pozwoli mu rozpocząć na forum rządu dyskusję na temat dalszego wsparcia Włoch dla Ukrainy.

- Nie możemy nadal wysyłać pieniędzy i broni na Ukrainę - oświadczył wicepremier dodając, że poruszy temat na forum rządu. Jego słowa zostały przyjęte przez delegatów na kongres partii aplauzem.

Liga Matteo Salviniego w sondażach uzyskuje ok. 5 proc. poparcia

Liga musi się obecnie mierzyć z konkurencją po prawej stronie, jaką stanowi dla niej partia Roberto Vannacciego, Narodowa Przyszłość (Futuro Nazionale). Vannacci to były polityk Ligi, a jego nowa partia obecnie wyprzedza partię Salviniego w sondażach. We Włoszech w 2027 roku odbędą się wybory parlamentarne. W poprzednich wyborach Liga uzyskała 9 proc. głosów, obecnie sondaże wskazują, że może liczyć na niewiele ponad 5 proc.

Dotychczas Włochy były jednym z krajów wspierających zdecydowanie Ukrainę w jej wojnie obronnej z Rosją. Salvini, którego Liga jest mniejszościowym partnerem w koalicji, przyjmuje jednak bardziej prorosyjskie stanowisko – i w tej sprawie stoi w wyraźnej opozycji do zdecydowanie proukraińskiej premier Meloni.

Włochy są, obok Grecji, najbardziej zadłużonym krajem UE. Ich dług publiczny wynosi niemal 140 proc. PKB. Na koniec czerwca, według danych Eurostatu, zadłużenie Włoch wynosiło 3,21 bln euro.