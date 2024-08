Bank centralny podał, że w czerwcu zadłużenie finansów publicznych wzrosło o 30,3 mld euro w ciągu miesiąca i doszło do rekordowych 2948,5 mld. To wynik „ większych potrzeb urzędów administracji publicznej (+15,3 mld), zwiększenia dostępności płynnych środków resortu finansów (+13,5 mld), skutków spreadów, premii za emisję obligacji i spłaty ich kuponów, rewaluacji papierów indeksowanych do inflacji i ewolucji stóp procentowych (+1,4 mld) ” — wyszczególnił w komunikacie Banca d'Italia.

Dług publiczny Włoch przekroczył w listopadzie 2021 2700 mld euro i od tamtej pory stale rośnie, od czasu dojścia do władzy Giorgii Meloni, przedstawicielki skrajnej prawicy, ten wzrost przekroczył 180 mld euro — informuje AFP.

W końcu lipca Komisja Europejska uruchomiła wobec tego kraju (i sześciu innych) procedurę nadmiernego deficytu, bo w 2023 r. włoski deficyt budżetowy doszedł do 7,4 proc. wobec normy 3 proc. PKB. Do września 7 stolic ma przekazać Brukseli średnioterminowe plany powrotu do obowiązującego limitu, w listopadzie Bruksela ogłosi oceny tych planów.

Dziwne wskaźniki gospodarcze

Trzecia gospodarka strefy euro osiąga dziwne wskaźniki. Bezrobocie maleje, poziom zatrudnienia poprawia się, place realne też rosną, choć są poniżej poziomu z 2007 r. Wzrost gospodarczy jest umiarkowany, wyniósł 0,2 proc. w II kwartale, rząd obniżył w kwietniu prognozę wzrostu w tym roku do 1 proc i do 1,2 proc. w 2025 r., bank centralny zakłada teraz 0,6 proc. za rok 0,8, a w 2026 r. 1,1 proc. Inflacja (0,8 proc. w czerwcu, 1,3 proc. w lipcu) jest dużo mniejsza od średniej w strefie euro (2,6 proc. w lipcu) — wynika z danych urzędu statystycznego ISTAT.

Nadwyżka bilansu handlowego zwiększyła się w czerwcu do 5,06 mld euro z 3,46 mld rok wcześniej, choć eksport zmalał o 6,1 proc., po spadku o 1,7 proc. w maju, ale w imporcie nastąpił większy spadek, o 9,6 i 5 proc. W I półroczu nadwyżka doszła do 29,1 mld euro wobec 9,8 mld rok temu.