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„Rzecz o idei”: Kto się boi starości?

To „nie jest kraj dla starych ludzi”, a zniewala nas „kult młodości”: w nowym odcinku Rzeczy o idei Michał Płociński i Estera Flieger rozmawiają o tym, kiedy zaczyna się starość i jakie jest miejsce siwych włosów w kanonie piękna.

Publikacja: 25.10.2026 18:00

Estera Flieger, Michał Płociński

Badanie CBOS z czerwca tego roku pokazuje, że na pytanie o to, kiedy kończy się młodość, a zaczyna starość Polacy odpowiadają inaczej niż przed laty. Według respondentów zapytanych o zdanie w 2026 r. młodość kończy się później niż uważali badani w poprzednich latach. Teraz granicę młodości wyznacza 39 rok życia, w 1998 r. – 35.

28 lat temu starość zaczynała się w 61 roku życia. W 2026 r. większość badanych wskazała na 67. Co ciekawe, inaczej na pytania o koniec młodości i początek starości odpowiadają kobiety i mężczyźni, dla których drugi z wymienionych etapów życia zaczyna się wcześniej.

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