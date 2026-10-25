Badanie CBOS z czerwca tego roku pokazuje, że na pytanie o to, kiedy kończy się młodość, a zaczyna starość Polacy odpowiadają inaczej niż przed laty. Według respondentów zapytanych o zdanie w 2026 r. młodość kończy się później niż uważali badani w poprzednich latach. Teraz granicę młodości wyznacza 39 rok życia, w 1998 r. – 35.

28 lat temu starość zaczynała się w 61 roku życia. W 2026 r. większość badanych wskazała na 67. Co ciekawe, inaczej na pytania o koniec młodości i początek starości odpowiadają kobiety i mężczyźni, dla których drugi z wymienionych etapów życia zaczyna się wcześniej.