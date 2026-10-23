Poinformowała o niej 21 października w specjalnym oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Reklama Reklama

Hrubieszów wśród najbardziej wyludniających się miast w Polsce. Jest reakcja burmistrz miasta

Działania burmistrz Hrubieszowa, Marty Majewskiej, to reakcja na opublikowany 21 października przez Business Insider ranking polskich miast z największym odpływem mieszkańców. Hrubieszów znalazł się na 12. miejscu wśród 30 miast z najniższym ważonym wskaźnikiem salda migracji na 1000 mieszkańców w latach 2021–2025. Ponadto w pierwszej trzydziestce znalazło się aż siedem miast z województwa lubelskiego.

To z kolei „[…] pokazuje dobitnie, że problem nie dotyczy wyłącznie zarządzania jednym miastem, ale ma wyraźny wymiar regionalny i strukturalny” – podkreśliła burmistrz Hrubieszowa. Jednocześnie jako jeden z powodów podała trwającą wojnę na Ukrainie, w wyniku której wyludnianie Hrubieszowa przyspiesza. Ludzie tracą poczucie bezpieczeństwa i często szukają innego miejsca do życia.

Problem wyludniania, jak zaznaczyła Marta Majewska, dotyczy znacznej części Polski wschodniej. Młodzi ludzie uciekają z mniejszych miejscowości w poszukiwaniu wykształcenia, rozwoju zawodowego i lepiej płatnej pracy. Część zakłada rodziny w innych miastach i już nie wraca. Proces wyludniania potęguje starzenie się społeczeństwa i malejąca liczba urodzeń. Dodatkowo zagrożenia geopolityczne sprawiają, że część przedsiębiorców nie jest zainteresowana prowadzeniem inwestycji w regionie.

Wyludnianie wschodniego pogranicza Polski. Samorządy potrzebują pomocy

Burmistrz Hrubieszowa w swoim oświadczeniu zauważyła, że państwo powinno zbadać wpływ wojny na Ukrainie na rozwój przygranicznych miejscowości.

„Bo nie można oczekiwać, że miasto położone przy granicy objętej szczególnymi zagrożeniami geopolitycznymi będzie konkurowało o mieszkańców i inwestorów na identycznych zasadach jak miasta w bezpieczniejszych i gospodarczo silniejszych częściach kraju. Polska potrzebuje odrębnej, długofalowej polityki rozwojowej dla samorządów przygranicznych – napisała Marta Majewska i dodała, że konieczny jest nie kolejny jednorazowy program, lecz systemowe rozwiązania.

Samorządy nie są w stanie poradzić sobie z problemem samodzielnie mimo wielu inwestycji i korzystania z dostępnych programów rozwojowych, w tym ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

„Pakt dla Wschodniego Pogranicza – Bezpieczeństwo, Demografia, Rozwój”

„Dlatego chciałabym, aby dzisiejszy ranking stał się początkiem poważnej dyskusji o przyszłości miast Polski wschodniej, a nie kolejnym zestawieniem, które za kilka dni zniknie z debaty publicznej” – zaapelowała burmistrz Hrubieszowa i wystąpiła z inicjatywą „Pakt dla Wschodniego Pogranicza – Bezpieczeństwo, Demografia, Rozwój”.

Jego celem ma być „[…] wypracowanie kompleksowych, długofalowych rozwiązań służących przeciwdziałaniu depopulacji oraz wzmocnieniu potencjału społecznego, gospodarczego i bezpieczeństwa samorządów położonych przy wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”.

W ramach inicjatywy Marta Majewska skierowała do premiera Donalda Tuska formalny wniosek o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami przygranicznych miast i gmin. Pismo w tej sprawie trafiło też do parlamentarzystów reprezentujących przygraniczne okręgi wyborcze. Ponadto zagadnienie, za sprawą wniosku burmistrz Hrubieszowa, ma stać się przedmiotem dyskusji Zarządu Związku Miast Polskich, a także Związku Gmin Lubelszczyzny i innych związków zrzeszających samorządy przygraniczne.

„Nie chodzi bowiem wyłącznie o zahamowanie niekorzystnych trendów demograficznych, lecz o strategiczną odpowiedzialność państwa za przyszłość obszarów, których rozwój i stabilność mają bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa całej Polski” – zakończyła swoje oświadczenie Marta Majewska.