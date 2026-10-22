Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, że 21 października 2026 r. w ciągu jednej doby z walki wyeliminowano 2250 rosyjskich żołnierzy.

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Rekordowe straty rosyjskiej armii. Ukraina informuje o 2250 żołnierzach w ciągu doby

Jak podkreślono w komunikacie, jest to najwyższy wynik od 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję przeciwko Ukrainie.

Poprzedni rekord odnotowano 19 grudnia 2024 r., gdy rosyjskie straty osobowe miały wynieść 2200 żołnierzy. Oznacza to, że dotychczasowy rekord utrzymywał się przez niemal dwa lata.

Ukraiński Sztab Generalny przedstawił również zestawienie pięciu dni, w których rosyjska armia poniosła największe straty osobowe. Na pierwszym miejscu znalazł się 21 października 2026 r. z wynikiem 2250 żołnierzy, a na drugim 19 grudnia 2024 r., kiedy straty wyniosły 2200 osób. Kolejne miejsca zajęły 18 października 2026 r. (2100 żołnierzy), 27 września 2026 r. (2090) oraz 28 listopada 2024 r. (2030).

Dowództwo zwróciło uwagę, że aż trzy z pięciu najwyższych dobowych wyników odnotowano we wrześniu i październiku 2026 r.

Straty Rosji w 2026 r. rosną. Sztab Generalny Ukrainy podaje najnowsze dane

Z informacji przekazanych przez ukraiński Sztab Generalny wynika, że od początku 2026 r. rosyjskie straty osobowe wyniosły około 363 820 żołnierzy. Z kolei od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji 24 lutego 2022 r. łączne straty rosyjskiej armii mają sięgać 1 572 790 osób.

Ukraińskie dowództwo wskazuje również na wzrost miesięcznych strat rosyjskich wojsk. W lutym 2026 r. wyniosły one 26 090 żołnierzy, natomiast we wrześniu wzrosły do 46 230. Był to najwyższy miesięczny wynik od początku bieżącego roku.

W październiku straty również pozostają wysokie. Według przedstawionych danych w ciągu niespełna trzech tygodni rosyjska armia straciła już niemal 37 tys. żołnierzy.

Ukraińskie dowództwo o sytuacji na froncie. „Rosyjski żołnierz jest jedynie zasobem”

W opublikowanym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy odniósł się także do sposobu prowadzenia działań wojennych przez obie strony konfliktu.

Jak podkreślono, ukraińskie siły zbrojne podejmują wszelkie możliwe działania, aby chronić życie zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Zdaniem ukraińskiego dowództwa rosyjskie władze prezentują natomiast odmienne podejście do strat ponoszonych przez własną armię.

„W Rosji żołnierz jest jedynie zasobem, którego się nie oszczędza i po prostu wysyła na zniszczenie” – stwierdzono w komunikacie.

Ukraińskie dowództwo zaznaczyło również, że siły obronne systematycznie osłabiają potencjał ofensywny rosyjskiej armii. Jak wskazano, celem tych działań jest doprowadzenie do całkowitego zakończenia rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie.