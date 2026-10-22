Zełenski zwrócił uwagę, że atak nastąpił kilkanaście godzin po zakończeniu spotkania Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem w Petersburgu, po którym Rosja zgodziła się na wznowienie trójstronnych rozmów USA, Rosji i Ukrainy na poziomie eksperckim.

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Wołodymyr Zełenski o ataku Rosji na Kijów: Dwie osoby nie żyją, wśród rannych są dzieci

„Od wieczora rosyjscy »humanitaryści« przeprowadzili trzy fale ataków balistycznych na Kijów. Wystrzelono 21 rakiet. Niestety, w mieście odnotowano znaczną liczbę trafień i zniszczenia (...) W Kijowie i okolicach ranne zostały 34 osoby, w tym pięcioro dzieci. Na razie wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych (...) W rzeczywistości niemal natychmiast po kolejnych rozmowach Rosja przeprowadziła demonstracyjny atak” – napisał prezydent w komunikatorze Telegram.

Słowa o „humanitarystach” to nawiązanie do słów Steve'a Witkoffa, który chwalił Władimira Putina za decyzję o uwolnieniu obywatela USA Stephena Hubbarda. – Dużo mówi pan o tym, że mój prezydent, prezydent Trump, jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, proszę pana, i oddaję panu za to hołd. Wyrażam uznanie i ponownie dziękuję – powiedział Witkoff po tym, jak Putin poinformował o uwolnieniu Hubbarda. Amerykański senator Partii Republikańskiej Thom Tillis przekazał, że zareagował na tę wypowiedź Witkoffa niedowierzaniem i oburzeniem. Słowa negocjatora ocenił jako kompromitujące.

Wołodymyr Zełenski apeluje o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy

Zełenski stwierdził, że nocny atak Rosji na Ukrainę dowodzi, iż nie zaszła żadna zmiana w „podejściu Rosji do wszystkiego, co się dzieje”. „Ważne jest, aby nie ustawać w poszukiwaniu właściwych rozwiązań, które pozwolą zakończyć wojnę” – dodał.

„Kiedy jednak rosyjskie rakiety balistyczne stanowią odpowiedź na negocjacje, konieczne jest wywieranie realnej presji na Rosję, aby podjęła inne kroki – kroki zmierzające do zaprzestania zabijania. Wzmocnienie obrony przeciwlotniczej (Ukrainy – red.) i szybkie dostawy rakiet, zdolność do niszczenia wyrzutni rakiet balistycznych, sankcje za wojnę – to wszystko musi zaistnieć” – napisał prezydent Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że Rosja zasługuje na odpowiednie potraktowanie, Ukraina na wsparcie, a życie Ukraińców – na ochronę.

Witkoff ocenił, że rozmowy, które odbył w Petersburgu z Putinem, a wcześniej w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim były „konstruktywne”.