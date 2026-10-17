Rosyjski atak na Zaporoże
Rosyjskie uderzenia rozpoczęły się w piątek wieczorem i trwały przez noc z 16 na 17 października. Według ukraińskich Sił Powietrznych Rosjanie wykorzystali 332 drony, a także pociski balistyczne Iskander-M/KN-23, pociski Ch-22/32 i cztery pociski manewrujące Kalibr.
Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 289 dronów i cztery pociski Kalibr. Trafienia odnotowano w 22 miejscach, a szczątki zestrzelonych obiektów spadły w kolejnych trzech. W momencie publikacji porannego komunikatu atak nadal trwał.
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Jednym z miast dotkniętych rosyjskimi uderzeniami była Winnica. Miasto zostało pozbawione dostaw energii elektrycznej, a infrastruktura krytyczna została przełączona na zasilanie awaryjne. Przestały kursować tramwaje i trolejbusy. Na ulice skierowano dodatkowe autobusy i mikrobusy.
Mer Winnicy Serhij Morhunow poinformował, że służby ustalają skalę zniszczeń. W piątkowych atakach na miasto rannych zostało sześć osób, które trafiły do szpitali.
Do tragicznego ataku doszło w Chersoniu, gdzie rosyjskie lotnictwo uderzyło w zabudowę miejską. Zginął 64-letni kierowca pogotowia ratunkowego. Ranna została również ratowniczka medyczna.
Według miejskiej administracji wojskowej wśród poszkodowanych znaleźli się także 73-letnia kobieta, 11-letnia dziewczynka oraz członkowie rodziny z miesięcznym niemowlęciem. Służby informowały o kolejnych rannych.
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Rosjanie ostrzelali również Charków. Pociski uszkodziły budynki mieszkalne oraz magazyn w dzielnicy Nemyszlańskiej. W sobotę rano ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała o 15 poszkodowanych, w tym trojgu dzieciach.
W wyniku uderzeń wybuchły cztery pożary. Jeden z nich objął magazyn o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Strażacy zakończyli już akcję gaśniczą.
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W Zaporożu rosyjskie pociski uderzyły w zabudowę mieszkalną. Władze regionalne poinformowały o pięciu rannych, wśród których znalazło się dziecko. Atak nastąpił po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego związanego z zagrożeniem rakietowym.
O skutkach nocnych uderzeń informowały w sobotę ukraińskie media, w tym Ukrinform i „Ukraińska Prawda”, powołując się na komunikaty wojska, służb ratowniczych oraz lokalnych administracji.
Rosyjskie wojska kontynuowały również ataki na linii frontu. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w ciągu poprzedniej doby doszło do 238 starć zbrojnych.
Najwięcej walk odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie Rosjanie przeprowadzili 30 ataków. Kolejne 25 starć miało miejsce na południowym odcinku pogranicza obwodu charkowskiego, a 18 w rejonie Konstantynówki.
Rosyjskie oddziały próbowały również przełamać ukraińską obronę w rejonie Hulajpola, gdzie odnotowano 13 ataków, oraz Orichowa, gdzie doszło do siedmiu starć.
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Ukraińskie dowództwo poinformowało o odpieraniu rosyjskich szturmów. Podanych przez wojsko informacji o przebiegu walk nie można było niezależnie zweryfikować.
Intensywne ataki powietrzne trwały również przez cały piątek. Rosjanie wykorzystali wówczas 315 dronów, w tym 78 bezzałogowców odrzutowych, oraz 15 pocisków typu Banderoł/Dan-T.
Według ukraińskich Sił Powietrznych obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła 253 drony i dziewięć pocisków. Wieczorem w przestrzeni powietrznej Ukrainy pozostawało jeszcze około 35 rosyjskich bezzałogowców.
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