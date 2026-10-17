Rosyjskie uderzenia rozpoczęły się w piątek wieczorem i trwały przez noc z 16 na 17 października. Według ukraińskich Sił Powietrznych Rosjanie wykorzystali 332 drony, a także pociski balistyczne Iskander-M/KN-23, pociski Ch-22/32 i cztery pociski manewrujące Kalibr.

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Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 289 dronów i cztery pociski Kalibr. Trafienia odnotowano w 22 miejscach, a szczątki zestrzelonych obiektów spadły w kolejnych trzech. W momencie publikacji porannego komunikatu atak nadal trwał.

Jednym z miast dotkniętych rosyjskimi uderzeniami była Winnica. Miasto zostało pozbawione dostaw energii elektrycznej, a infrastruktura krytyczna została przełączona na zasilanie awaryjne. Przestały kursować tramwaje i trolejbusy. Na ulice skierowano dodatkowe autobusy i mikrobusy.

Mer Winnicy Serhij Morhunow poinformował, że służby ustalają skalę zniszczeń. W piątkowych atakach na miasto rannych zostało sześć osób, które trafiły do szpitali.

Rosyjskie ataki na Chersoń, Charków i Zaporoże. Wśród rannych dzieci

Do tragicznego ataku doszło w Chersoniu, gdzie rosyjskie lotnictwo uderzyło w zabudowę miejską. Zginął 64-letni kierowca pogotowia ratunkowego. Ranna została również ratowniczka medyczna.

Według miejskiej administracji wojskowej wśród poszkodowanych znaleźli się także 73-letnia kobieta, 11-letnia dziewczynka oraz członkowie rodziny z miesięcznym niemowlęciem. Służby informowały o kolejnych rannych.

Rosjanie ostrzelali również Charków. Pociski uszkodziły budynki mieszkalne oraz magazyn w dzielnicy Nemyszlańskiej. W sobotę rano ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała o 15 poszkodowanych, w tym trojgu dzieciach.

W wyniku uderzeń wybuchły cztery pożary. Jeden z nich objął magazyn o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Strażacy zakończyli już akcję gaśniczą.

W Zaporożu rosyjskie pociski uderzyły w zabudowę mieszkalną. Władze regionalne poinformowały o pięciu rannych, wśród których znalazło się dziecko. Atak nastąpił po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego związanego z zagrożeniem rakietowym.

O skutkach nocnych uderzeń informowały w sobotę ukraińskie media, w tym Ukrinform i „Ukraińska Prawda”, powołując się na komunikaty wojska, służb ratowniczych oraz lokalnych administracji.

Wojna na Ukrainie. 238 starć na froncie, najwięcej pod Pokrowskiem

Rosyjskie wojska kontynuowały również ataki na linii frontu. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w ciągu poprzedniej doby doszło do 238 starć zbrojnych.

Najwięcej walk odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie Rosjanie przeprowadzili 30 ataków. Kolejne 25 starć miało miejsce na południowym odcinku pogranicza obwodu charkowskiego, a 18 w rejonie Konstantynówki.

Rosyjskie oddziały próbowały również przełamać ukraińską obronę w rejonie Hulajpola, gdzie odnotowano 13 ataków, oraz Orichowa, gdzie doszło do siedmiu starć.

Ukraińskie dowództwo poinformowało o odpieraniu rosyjskich szturmów. Podanych przez wojsko informacji o przebiegu walk nie można było niezależnie zweryfikować.

Intensywne ataki powietrzne trwały również przez cały piątek. Rosjanie wykorzystali wówczas 315 dronów, w tym 78 bezzałogowców odrzutowych, oraz 15 pocisków typu Banderoł/Dan-T.

Według ukraińskich Sił Powietrznych obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła 253 drony i dziewięć pocisków. Wieczorem w przestrzeni powietrznej Ukrainy pozostawało jeszcze około 35 rosyjskich bezzałogowców.