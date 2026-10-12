Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę we wpisie na portalu Truth Social, że ze skutkiem natychmiastowym wchodzi w życie energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Zaapelował przy tym do obu stron o jego przestrzeganie.

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Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni. Zełenski: po tym wpisie Rosja celowo uderzyła w elektrownię

W poniedziałek, podczas sesji otwierającej konferencję Warsaw Security Forum, prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że Ukraina była zaskoczona „nagłym wpisem” Trumpa. Jak zauważył, w tamtym momencie „duża część Kijowa nie miała wody i nie miała dostępu do elektryczności”.

- Pracowano nad tym, żeby przywrócić zasilanie po tym, jak uderzono w elektrownię. Natychmiast po tym wpisie Rosja uderzyła celowo w elektrownię, która znajduje się w Charkowie, powodując dalsze zniszczenia w naszym systemie elektroenergetycznym — powiedział prezydent Ukrainy. Jego zdaniem, to jasno pokazuje, że przywódca Rosji Władimir Putin „nie czyta Truth Social, a jego drony są silniejsze niż wpisy prezydenta USA”.

Zadaniem Zełenskiego, Rosja próbuje skorzystać z kolejnej zimy, żeby uderzyć w ukraińską sieć elektroenergetyczną i we wszystkie części jej infrastruktury energetycznej. W związku z tym — jak zapewnił — Ukraina będzie wspierać to zawieszenie broni, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną. - Prosimy o to od miesięcy, podsuwając tę ideę zawieszenia broni w domenie energetycznej. My zgodziliśmy się na to zawieszenie i amerykański zespół wie doskonale, co to dla nas znaczy — podkreślił.