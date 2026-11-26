Starcie Pawła Jabłońskiego z Tomaszem Terlikowskim zakończyło się przerwaniem wywiadu. Do konfliktu doszło podczas dyskusji o nominacjach ambasadorskich i konstytucyjnych kompetencjach prezydenta oraz rządu. Wcześniej polityk Rozwoju Plus krytykował rząd Donalda Tuska za – jak przekonywał – niewystarczającą aktywność w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

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Tomasz Terlikowski przerwał rozmowę z Pawłem Jabłońskim

Paweł Jabłoński, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwoju Plus, był gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM. Wywiad prowadzony przez Tomasza Terlikowskiego zakończył się jednak przed czasem. Polityk zarzucił dziennikarzowi kłamstwo w sporze o konstytucyjne kompetencje prezydenta i rządu. Prowadzący zdecydował się przerwać rozmowę, argumentując, że gość nie odpowiada na pytania i nie respektuje zasad wywiadu.

Do ostrej wymiany zdań doszło podczas dyskusji o nominacjach ambasadorskich, w tym o braku polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Jabłoński, broniąc stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego, przekonywał, że rząd Donalda Tuska odebrał głowie państwa należny jej wpływ na obsadę placówek dyplomatycznych. Terlikowski przypominał natomiast, że zgodnie z konstytucją to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną.

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Spór o ambasadorów. „Prezydent nie jest notariuszem”

Jabłoński zarzucił rządowi, że odwołał sprawnego przedstawiciela dyplomatycznego Polski w Stanach Zjednoczonych, a następnie przedstawił prezydentowi kandydatury, które – jego zdaniem – nie były wynikiem rzeczywistych konsultacji.

Polityk bronił prawa Karola Nawrockiego do decydowania o nominacjach. Podkreślał, że prezydent ma konstytucyjną kompetencję do mianowania i odwoływania ambasadorów, a jego rola nie może sprowadzać się do zatwierdzania kandydatów wskazanych przez rząd.

– Nie może być tak, że partyjniak z Platformy Obywatelskiej, którego wskaże pan Tusk czy pan Sikorski, ma po prostu dostawać od prezydenta pieczątkę. Sikorski, ma po prostu dostawać od prezydenta pieczątkę. Prezydent nie jest notariuszem, prezydent ma kompetencje – przekonywał Jabłoński.

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Wymienił przy tym nazwiska kandydatów, których nominacje miały budzić jego sprzeciw. Wśród nich znaleźli się senatorowie Bogdan Klich i Aleksander Pociej, a także były minister finansów Jacek Rostowski. Jabłoński krytykował ich polityczne związki z Platformą Obywatelską i podważał deklaracje rządu o budowaniu profesjonalnej służby dyplomatycznej.

Terlikowski zwrócił uwagę, że prezydent nie zaakceptował przedstawionych kandydatur, a Polska wciąż nie ma ambasadorów w ważnych placówkach. Jabłoński odrzucał określenia, że prezydent je „zablokował” lub „zawetował”. Utrzymywał, że głowa państwa korzysta z przysługujących jej uprawnień i nie ma obowiązku podpisywania każdej propozycji rządu.

Prowadzący przypominał z kolei, że konstytucja powierza prowadzenie polityki zagranicznej Radzie Ministrów. Jabłoński odpowiadał, że rząd powinien współdziałać w tej sprawie z prezydentem.

„Dlaczego pan kłamie?”. Terlikowski przerwał wywiad

Do sporu doszło, gdy Terlikowski ponownie wskazał, że za prowadzenie polityki zagranicznej odpowiada rząd. Jabłoński uznał tę wypowiedź za nieprawdziwą i zaczął zarzucać dziennikarzowi wprowadzanie słuchaczy w błąd.

– Dlaczego pan kłamie? – zapytał polityk.

Terlikowski odpowiedział, że nie kłamie, lecz przedstawia swoją interpretację konstytucji. Zwrócił uwagę, że przepisy dotyczące relacji między prezydentem a rządem mogą być różnie interpretowane, ale nie oznacza to, że dziennikarz świadomie wprowadza odbiorców w błąd.

– Uważam, że świadomie wprowadził pan w błąd naszych słuchaczy – kontynuował Jabłoński.

Polityk zarzucił, że dziennikarz nie pozwala mu wyjaśnić, na czym – w jego ocenie – polega błąd.

Terlikowski podkreślił, że gość może nie zgadzać się z jego interpretacją przepisów, ale nie powinien z tego powodu zarzucać mu świadomego wprowadzania słuchaczy w błąd. Zwrócił też uwagę, że Jabłoński nie odpowiada na pytania i próbuje przejąć kontrolę nad rozmową.

– Bardzo proszę, żeby pan zaakceptował reguły w tym radiu. A reguły są takie, że ten wywiad prowadzę ja – powiedział dziennikarz.

Ostatecznie Terlikowski zakończył rozmowę. Jabłoński zareagował pytaniem, czy prowadzący wyrzuca go ze studia. Po zakończeniu wywiadu nadal zarzucał mu kłamstwo i tchórzostwo.

Tomasz Terlikowski wyjaśnił powody przerwania rozmowy

Do przebiegu wywiadu prowadzący odniósł się później we wpisie na Facebooku. Wyjaśnił, że powodem przerwania rozmowy były nie tylko zarzuty o kłamstwo, lecz także sposób, w jaki Jabłoński zachowywał się podczas dyskusji.

Terlikowski przytoczył dwa przepisy konstytucji. Pierwszy, art. 146, stanowi, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Drugi, art. 133, mówi o tym, że prezydent współdziała w zakresie polityki zagranicznej z premierem i właściwym ministrem.

„Współdziała, a nie prowadzi politykę zagraniczną. Tę bowiem – i znowu według konstytucji – prowadzi rząd” – napisał dziennikarz.

Podkreślił, że Jabłoński może mieć odmienną interpretację przepisów, ale nie zgadza się na zarzucanie mu kłamstwa, unikanie odpowiedzi na pytania i próbę przejęcia prowadzenia wywiadu.

„Ja rozumiem, że niektórym politykom wydaje się, że mogą wszystko. Nie, nie mogą. I dlatego pierwszy raz w życiu przerwałem wywiad” – wyjaśnił Terlikowski.

Paweł Jabłoński odpowiedział na wpis dziennikarza

Do sprawy odniósł się również sam Jabłoński. W opublikowanym na portalu X wpisie przywołał art. 133 konstytucji, który określa kompetencje prezydenta w zakresie reprezentowania państwa i współdziałania w polityce zagranicznej.

„Stwierdzenie, że »politykę zagraniczną prowadzi rząd, A NIE PREZYDENT« to po prostu nieprawda” – napisał polityk.

Dodał, że jego zdaniem podobne rozumowanie można byłoby zastosować do podziału kompetencji między Sejmem a Senatem.