Mam wielki szacunek dla macierzystej redakcji za to, że kolejny raz wzięła pod lupę temat politycznej kontroli nad spółkami skarbu państwa. Praca Andrzeja Andrysiaka i Radosława Ditricha, którzy z zegarmistrzowską precyzją przedstawili opinii publicznej ludzi powiązanych politycznie w organach spółek, jest godna szacunku, acz myślę, że nie przyniesie większych skutków poza poczuciem moralnej satysfakcji wśród tych, którzy od lat piętnują polityczną korupcję. Nie znaczy to wcale, że z tego wysiłku należy rezygnować; rozliczanie polityków, wytykanie im niezrealizowanych obietnic, dowodzenie oportunizmu i niesłowności to zasilanie systemu demokratycznego w ożywczy tlen. Bez tego paliwa demokracja marnieje i się degeneruje.