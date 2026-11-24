Nie był ubrany w judogę (strój do judo) ani w reprezentacyjny bądź klubowy dres. Z tej wyjątkowej okazji założył marynarkę, choć bez krawata. Siedział swobodnie za biurkiem na tle regału z książkami i francuską flagą.

– Mówię to wam prosto w oczy: kandyduję w wyborach prezydenckich 2027 – przekazał, jakby sam wciąż nie dowierzał temu, co mówi. – Wiem, co ludzie o mnie powiedzą: że jestem szalony, nie znam reguł, nigdy nie byłem w polityce, ale co dziś jest szalone? Owszem, nie spędziłem życia za mównicą, ale zawsze był we mnie duch walki. Wiem, co to znaczy walczyć, upadać i – za każdym razem – się podnosić. Francja nie potrzebuje zawodowego polityka, który wygłasza wyuczone formuły. Liczy się tylko jedno zwycięstwo: nasze – zapowiedział z wielką dumą Riner.