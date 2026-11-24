Pożar na terenie gdańskiego portu wybuchł w sobotę wieczorem. Jak przekazał oficer prasowy miejskiej straży pożarnej, po zakończeniu działań gaśniczych na miejscu odbywa się ruch porządkowy i logistyczny – strażacy składają m.in. rozstawiony tam sprzęt.

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W szczytowym momencie wielogodzinnej akcji na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Dokładną liczbę zaangażowanych w działania sił i środków strażacy dopiero podsumowują. W poniedziałek podawano, że w gaszeniu pożaru uczestniczy ok. 20 zastępów straży pożarnej, co oznaczałoby zaangażowanie ok. 40-50 strażaków.

Strażacy gasili hałdę ze wsparciem dronów

Jak informował rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dawid Westrych, działania były wymagające ze względu na specyfikę składowiska, w którym znajdują się pozostałości karoserii samochodowych oraz inne elementy z demontażu pojazdów.

Akcję strażaków przez cały czas wspierały drony. Dzięki wykorzystaniu kamer termowizyjnych możliwe było skuteczniejsze lokalizowanie ukrytych zarzewi ognia oraz miejsc o podwyższonej temperaturze, co pozwalało na precyzyjne prowadzenie działań i ograniczało ryzyko ponownego rozprzestrzenienia się pożaru.