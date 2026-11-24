Rząd Wale’a przekazał niedawno Pekinowi, że nie przedłuży pięcioletniego paktu o bezpieczeństwie, który wygaśnie w kwietniu 2027 r. – informuje gazeta, powołując się na anonimowe źródła na Wyspach Salomona.

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Według dziennika podczas spotkania Wale’a z premierem Australii Anthonym Albanese ma dojść do podpisania nowego, kompleksowego traktatu, który ugruntuje pozycję Australii jako najważniejszego partnera Wysp Salomona w dziedzinie bezpieczeństwa.

Jak informuje portal „In-depth Solomons”, kompleksowe porozumienie ma obejmować bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, edukację, wymiar sprawiedliwości, infrastrukturę oraz zwiększanie odporności na skutki zmian klimatu. Wale ma stanąć na czele 24-osobowej delegacji, w skład której wejdzie 15 ministrów.

Rywalizacja Chin i Australii na Pacyfiku

Wyspy Salomona, położone około 1600 km na północny wschód od Australii, mają strategiczne znaczenie w regionie Pacyfiku. Zacieśnianie relacji tego kraju z Chinami było jedną z kwestii budzących niepokój wyborców podczas majowych wyborów, w wyniku których Wale objął stanowisko premiera – przypomina agencja Reuters.

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W lipcu Australia i Wyspy Salomona zobowiązały się do pogłębienia stosunków dwustronnych, a także wspólnie skrytykowały przeprowadzoną przez Chiny na Pacyfiku próbę pocisku balistycznego wystrzelonego z okrętu podwodnego o napędzie atomowym.

Były premier Wysp Salomona ostrzega przed zerwaniem paktu z Chinami

Lider opozycji na Wyspach Salomona, były premier Manasseh Sogavare, przestrzegł rząd przed podejmowaniem jakichkolwiek działań zmierzających do zerwania porozumienia o bezpieczeństwie zawartego z Chinami.

Sogavare wyraził zaniepokojenie doniesieniami o planowanym zakończeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Chinami a Wyspami Salomona, prowadzonej na mocy porozumienia podpisanego w kwietniu 2022 r., gdy sam sprawował urząd premiera.

W wydanym oświadczeniu Sogavare podkreślił, że Wyspy Salomona „muszą dokładnie rozważyć, co mogą stracić”, jeśli zdecydują się zrezygnować z porozumienia z Pekinem.