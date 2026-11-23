Premier Węgier Péter Magyar
– Żaden węgierski premier nie odwiedził Ukrainy ani Zakarpacia od początku wojny. Wkrótce się to zmieni – zapowiedział w parlamencie Péter Magyar. Dodał, że osobiście przekaże mieszkającym na Zakarpaciu Węgrom „przesłanie wsparcia ze strony ojczyzny”.
W swoim wystąpieniu Magyar podkreślił, że „dla mieszkańców Węgier życie, bezpieczeństwo i przetrwanie Węgrów mieszkających na Zakarpaciu nigdy nie będą jedynie kwestią polityki zagranicznej”. Wyraził również solidarność ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, którzy – jak zaznaczył – „toczą nadludzką walkę o przetrwanie”. Jednocześnie jednoznacznie wskazał, że „to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą tej agresji”.
– Większość Węgrów, podobnie jak nasz rząd, stoi po stronie węgierskich rodaków na Zakarpaciu – powiedział szef węgierskiego rządu. Zapewnił również o poparciu dla Ukrainy. – Wspieramy także naród ukraiński, który padł ofiarą agresji, nawet jeśli komuś w Moskwie się to nie podoba – dodał.
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Premier skrytykował także politykę poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec rosyjskiej inwazji. Zarzucił jego władzom, że próbowały przekonać Węgrów, iż współczucie jest oznaką słabości, a milczenie stanowi „politykę pokoju”. – To, że od początku wojny Orban nie znalazł czasu, by odwiedzić Zakarpacie, jest grzechem – ocenił Magyar.
Obecny premier Węgier sam odwiedził Ukrainę – Zakarpacie i Kijów – latem 2024 roku, gdy był jeszcze posłem do Parlamentu Europejskiego. Wraz z członkami swojej partii Tisza przekazał wówczas pomoc szpitalowi dziecięcemu, który został trafiony rosyjskim pociskiem.
Magyar nie podał dokładnego terminu planowanej wizyty na Ukrainie. Nie poinformował również, czy zamierza spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Tymczasem 16 listopada minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zapowiedział, że do spotkania obu przywódców dojdzie jeszcze w listopadzie.
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