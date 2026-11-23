– Żaden węgierski premier nie odwiedził Ukrainy ani Zakarpacia od początku wojny. Wkrótce się to zmieni – zapowiedział w parlamencie Péter Magyar. Dodał, że osobiście przekaże mieszkającym na Zakarpaciu Węgrom „przesłanie wsparcia ze strony ojczyzny”.

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W swoim wystąpieniu Magyar podkreślił, że „dla mieszkańców Węgier życie, bezpieczeństwo i przetrwanie Węgrów mieszkających na Zakarpaciu nigdy nie będą jedynie kwestią polityki zagranicznej”. Wyraził również solidarność ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, którzy – jak zaznaczył – „toczą nadludzką walkę o przetrwanie”. Jednocześnie jednoznacznie wskazał, że „to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą tej agresji”.

– Większość Węgrów, podobnie jak nasz rząd, stoi po stronie węgierskich rodaków na Zakarpaciu – powiedział szef węgierskiego rządu. Zapewnił również o poparciu dla Ukrainy. – Wspieramy także naród ukraiński, który padł ofiarą agresji, nawet jeśli komuś w Moskwie się to nie podoba – dodał.

Péter Magyar krytykuje Viktora Orbana za brak wizyty na Zakarpaciu

Premier skrytykował także politykę poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec rosyjskiej inwazji. Zarzucił jego władzom, że próbowały przekonać Węgrów, iż współczucie jest oznaką słabości, a milczenie stanowi „politykę pokoju”. – To, że od początku wojny Orban nie znalazł czasu, by odwiedzić Zakarpacie, jest grzechem – ocenił Magyar.

Obecny premier Węgier sam odwiedził Ukrainę – Zakarpacie i Kijów – latem 2024 roku, gdy był jeszcze posłem do Parlamentu Europejskiego. Wraz z członkami swojej partii Tisza przekazał wówczas pomoc szpitalowi dziecięcemu, który został trafiony rosyjskim pociskiem.

Magyar nie podał dokładnego terminu planowanej wizyty na Ukrainie. Nie poinformował również, czy zamierza spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Tymczasem 16 listopada minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zapowiedział, że do spotkania obu przywódców dojdzie jeszcze w listopadzie.