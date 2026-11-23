- Chcę to powiedzieć bardzo jasno i jednoznacznie: Rosja musi natychmiast zaprzestać tych niebezpiecznych prowokacji – powiedział kanclerz na wspólnej konferencji prasowej w Berlinie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

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- Polska może liczyć na naszą pełną solidarność – oświadczył.

- A gdyby zaszła taka potrzeba, NATO będzie oczywiście bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu – dodał szef niemieckiego rządu.

Rosyjskie rakiety rozbiły się w Polsce

W niedzielę, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w piątek 20 listopada doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trzech miejscach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Prokuratura już wtedy informowała, że we wszystkich trzech lokalizacjach znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że wszystkie trzy pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna w obwodzie moskiewskim w Rosji.

Ch-101 to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący klasy powietrze–ziemia, wykorzystywany przez lotnictwo strategiczne. Jest wyposażony w konwencjonalną głowicę bojową.