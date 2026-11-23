NATO szykuje się na zagrożenie ze strony Rosji. Rutte ujawnia skalę zbrojeń
Na początku przemówienia, wygłoszonego na posiedzeniu plenarnym 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, sekretarz generalny NATO Mark Rutte odnotował, że Niemcy „zwiększają swoje zaangażowanie na rzecz naszej obrony zbiorowej oraz bezpieczeństwa w Europie” i „czynią ogromne postępy w zwiększaniu wydatków na obronność”. Przypomniał, że w 2029 roku rząd w Berlinie zamierza przeznaczać na ten cel 3,5 proc. PKB.
– Niemiecki przemysł się rozwija, fabryki zwiększają produkcję, a Niemcy są liderem w udzielaniu kluczowego wsparcia Ukrainie w jej walce o wolność. [...] Jeśli zatem chodzi o Niemcy i wszystkie te kwestie – pieniądze, przemysł i Ukrainę – mamy do czynienia z rzeczywistym działaniem i prawdziwym przywództwem – ocenił.
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Rutte ostrzegł, że „rosyjska gospodarka wojenna nadal działa i nie zatrzyma się, kiedy pewnego dnia – miejmy nadzieję – wojna przeciwko Ukrainie dobiegnie końca”.
Mówiąc o naruszeniach przez Rosję przestrzeni powietrznej i morskiej NATO, aktach sabotażu, w tym z wykorzystaniem dronów, oraz cyberatakach sekretarz generalny ocenił, że w tym kontekście słowo „hybrydowe” brzmi „nieco zbyt łagodnie, bo mamy do czynienia z poważnymi sprawami”. – Być może powinniśmy znaleźć na to inne określenie – podkreślił.
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Rutte poinformował, że w przyszłym roku Sojusz osiągnie zdolność produkowania około 4 mln pocisków artyleryjskich rocznie, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w 2025 r.
W Berlinie w poniedziałek trwa posiedzenie plenarne 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Głównymi tematami sesji, która w sobotę i niedzielę pracowała w komisjach, są wojna Rosji przeciw Ukrainie i nasilające się zagrożenia hybrydowe. W obradach uczestniczą m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.
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