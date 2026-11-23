Na początku przemówienia, wygłoszonego na posiedzeniu plenarnym 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, sekretarz generalny NATO Mark Rutte odnotował, że Niemcy „zwiększają swoje zaangażowanie na rzecz naszej obrony zbiorowej oraz bezpieczeństwa w Europie” i „czynią ogromne postępy w zwiększaniu wydatków na obronność”. Przypomniał, że w 2029 roku rząd w Berlinie zamierza przeznaczać na ten cel 3,5 proc. PKB.

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– Niemiecki przemysł się rozwija, fabryki zwiększają produkcję, a Niemcy są liderem w udzielaniu kluczowego wsparcia Ukrainie w jej walce o wolność. [...] Jeśli zatem chodzi o Niemcy i wszystkie te kwestie – pieniądze, przemysł i Ukrainę – mamy do czynienia z rzeczywistym działaniem i prawdziwym przywództwem – ocenił.

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Mark Rutte ostrzega przed Rosją. NATO zwiększa produkcję amunicji

Rutte ostrzegł, że „rosyjska gospodarka wojenna nadal działa i nie zatrzyma się, kiedy pewnego dnia – miejmy nadzieję – wojna przeciwko Ukrainie dobiegnie końca”.

Mówiąc o naruszeniach przez Rosję przestrzeni powietrznej i morskiej NATO, aktach sabotażu, w tym z wykorzystaniem dronów, oraz cyberatakach sekretarz generalny ocenił, że w tym kontekście słowo „hybrydowe” brzmi „nieco zbyt łagodnie, bo mamy do czynienia z poważnymi sprawami”. – Być może powinniśmy znaleźć na to inne określenie – podkreślił.

Rutte poinformował, że w przyszłym roku Sojusz osiągnie zdolność produkowania około 4 mln pocisków artyleryjskich rocznie, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w 2025 r.

W Berlinie w poniedziałek trwa posiedzenie plenarne 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Głównymi tematami sesji, która w sobotę i niedzielę pracowała w komisjach, są wojna Rosji przeciw Ukrainie i nasilające się zagrożenia hybrydowe. W obradach uczestniczą m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.