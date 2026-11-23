Ponad połowa (51 proc.) firm z sektora przemysłu doświadczyła w ciągu ostatnich trzech lat odmowy finansowania inwestycji w pełnej wnioskowanej kwocie – wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu „Co dzieje się między potrzebą kapitału a decyzją kredytową?”.
W efekcie 24 proc. przedsiębiorstw musiało zmniejszyć zakres inwestycji, 14 proc. z niej zrezygnowało, a 13 proc. zwiększyło udział środków własnych. Z kolei 48 proc. badanych firm wskazało, że w ich przypadku nie doszło do sytuacji, że miały kłopot z zaciągnięciem zobowiązania na inwestycje.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw ogółem – niezależnie od sektora działalności – w 2025 r. wzrosły o 3,2 proc. do kwoty 217,6 mld zł.
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Jednym z głównych powodów ograniczenia finansowania okazują się niewystarczające zabezpieczenia.
„Po 17 proc. firm wskazało na trudności z wykorzystaniem jako zabezpieczenia standardowych maszyn oraz maszyn lub linii dostosowanych do konkretnej produkcji. W przypadku standardowych maszyn częściej dotyczyły one firm zatrudniających 50–249 osób (23 proc.) niż firm zatrudniających 10–49 osób (10 proc.)” – czytamy w komentarzu do raportu ARP.
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Problem z finansowaniem inwestycji w zakładach produkcyjnych częściowo wyjaśnia więc fakt, że polskie firmy – głównie z sektora MŚP – odwracają się od nowoczesnych technologii. Te zaskakujące dane podał w środę Główny Urząd Statystyczny – w ciągu dwóch lat odsetek firm przemysłowych korzystających z zaawansowanych technologii spadł o 2,8 pkt proc. Grupą, w której udział innowacji spadł, są firmy małe, zatrudniające do 50 osób. W 2025 r. wsparcie nowoczesnymi rozwiązaniami deklarowało 30,3 proc. takich przedsiębiorstw, a dwa lata wcześniej 35,2 proc.
Jednocześnie 39 proc. przedsiębiorstw przemysłowych deklaruje w badaniu, że w ciągu 3 lat nie spotkały się ani z odmową przyjęcia proponowanego majątku, ani z wyceną znacznie poniżej jego wartości rynkowej.
Badanie Agencji Rozwoju Przemysłu wskazuje także, że co trzecia firma uzależnia wszystkie planowane inwestycje od otrzymania dotacji.
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„Inwestycje w najbliższych 12 miesiącach planuje 56 proc. firm: 23 proc. zamierza je realizować także bez dotacji, a 33 proc. uzależnia wszystkie swoje plany od jej otrzymania. Kolejne 42 proc. nie ma obecnie planów inwestycyjnych” – wyjaśnia raport.
Brak planów częściej deklarują firmy zatrudniające 10–49 osób (53 proc.) niż większe przedsiębiorstwa. Wśród firm planujących inwestycje najczęściej wskazywanym obszarem jest zakup lub modernizacja maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych (43 proc.).
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