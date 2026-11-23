Dane o produkcji przemysłowej okazały się słabsze od oczekiwań. Średnia prognoz ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” zakładała wzrost o 2,8 proc. r/r.

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Ceny producentów nadal rosną

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu urosły z kolei w październiku o 8 proc. rok do roku. Średnio ekonomiści spodziewali się mniejszej skali wzrostu: o 7 proc. r/r. Tak szybko ceny producentów w ujęciu rok do roku nie rosły od marca 2023 r., a więc od 3,5 roku.

Odczyt jest istotny z punktu widzenia oceny presji kosztowej w przedsiębiorstwach. Wzrost cen producentów może z czasem przekładać się na ceny dla odbiorców końcowych, choć skala i tempo tego procesu zależą również od marż firm oraz siły popytu.

Budownictwo ma dużym minusie

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi GUS, produkcja budowlano-montażowa spadła w Polsce w październiku aż o 9,3 proc. r/r, wobec średniej prognoz na poziomie -4,6 proc. To więc też wynik gorszy od oczekiwań. Potwierdza, że koniunktura w branży jest słaba. Jak piszą ekonomiści banku Pekao ten wynik rozstrzyga pewne wątpliwości co do natury ostatnich spadków. „Nie da się tego w nieskończoność tłumaczyć ”zaburzeniami w rozliczeniach„ i część spadków to faktyczny spadek popytu i aktywności” - komentują.