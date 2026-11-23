Sprawą zajmuje się portal Wirtualna Polska. W marcu 2025 r. opisał wyroki skazujące Ziejewskiego m.in. za posługiwanie się sfałszowanymi fakturami czy bezumowne korzystanie z państwowej ziemi, a także procesy, jakie jego spółki wytoczyły Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. KOWR, państwowa agencja zarządzająca zasobami ziemi rolnej, podlegał mu jako wiceministrowi w pewnych obszarach. Dlatego sprawa wywołała zarzuty o konflikt interesów.

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Ziejewski podał się do dymisji, ale nie stracił dzierżawy 191 ha państwowej ziemi

Po tym artykule premier Donald Tusk zapowiedział sprawdzenie tych informacji. Jeszcze tego samego dnia, po rozmowie z wicepremierem i prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ziejewski podał się do dymisji.

Trzy miesiące później olsztyński oddział KOWR przedłużył spółce Ziemar, należącej do Ziejewskiego i jego żony, dzierżawę 191 ha państwowej ziemi, bez przetargu i mimo trwającej w tym oddziale kontroli rozliczeń z tytułu bezumownego korzystania z ziemi w Tylicach. Ziemar wcześniej ją dzierżawił od KOWR, lecz dzierżawa wygasła. Spółka nie oddała wtedy całej ziemi i nadal korzystała z ponad 100 ha bez umowy. KOWR odzyskał je w czerwcu 2021 r. i pozwał Ziemar o 978 647,98 zł wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

W odpowiedzi Ziemar oświadczył, że od końca listopada 2020 r. nie uprawia tych hektarów, bo przekazał je innej firmie Ziejewskiego, Ziemar Agro-Nasiona. KOWR pozwał więc także tę drugą spółkę.

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Tajemnicze spotkania byłego wiceministra z zastępcą dyrektora KOWR i ich skutki

W drugiej połowie 2024 r., gdy Ziejewski był już wiceministrem, w centrali KOWR w Warszawie odbyły się dwa spotkania w sprawie sporów jego spółek z agencją. Uczestniczyli w nich sam Ziejewski i zastępca dyrektora generalnego KOWR Tomasz Ciodyk.

Dzień po drugim spotkaniu, tj. 3 października 2024 r., Ciodyk wydał zarządzenie w sprawie nowych zasad przedłużania dzierżaw państwowej ziemi. Zamiast o 5-8 lat dzierżawę można wydłużyć o 10-20 lat. Osiem miesięcy później z zarządzenia skorzystała spółka Ziemar - KOWR przedłużył jej dzierżawę 191 ha popegeerowskich gruntów w gminach Biskupiec i Iława do 10 września 2045 r.

Natomiast 12 dni po drugim spotkaniu Ziejewskiego z Ciodykiem, tj. 14 października 2024 r., oddział KOWR w Olsztynie zawarł z Ziemarem ugodę. Spółka zapłaciła 7 861,68 zł czynszu z odsetkami tylko za jeden miesiąc. To ponad 100 razy mniej niż wynosiło pierwotne żądanie KOWR (blisko 979 tys. zł). Ziemar oświadczył w ugodzie, że w kolejnych miesiącach już nie korzystał z państwowej ziemi bez umowy. Ziejewski twierdzi, że warunki ugody, którą zatwierdził sąd, zaproponował olsztyński oddział KOWR „po konsultacjach z Warszawą”.

Miażdżące wyniki kontroli w olsztyńskim oddziale KOWR

A co ustaliła kontrola w olsztyńskim KOWR, która zakończyła się w listopadzie 2025 r.? Jak informuje WP jej wyniki okazały się na tyle obciążające dla niektórych urzędników, że zostali oni zdymisjonowani.

Kontrolerzy zarzucili olsztyńskiemu KOWR, że ugodę z Ziemarem podpisano bez sporządzenia pisemnej oceny jej skutków. Według ustawy o finansach publicznych jednostka sektora finansów publicznych może zrezygnować z części roszczeń dopiero wtedy, gdy oceni na piśmie, że skutki ugody będą korzystniejsze niż prawdopodobny wynik ewentualnego procesu.

Poza tym kontrola ujawniła, że radca prawny reprezentujący KOWR nie dysponował pełnomocnictwem pozwalającym na zrzeczenie się niemal miliona złotych roszczeń państwa.

Trzeci zarzut dotyczył rezygnacji z dochodzenia odszkodowania za pogorszenie substancji dzierżawionej ziemi poprzez zasypanie jej gruzem, kamieniami i chwastami. Zanieczyszczenia były zwożone z budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. W marcu 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie orzekł, że spółka wiedziała o zrzucie mas ziemnych i nie zgłaszała sprzeciwu, a odpady nie zostały wywiezione.

KOWR znów pozwał spółkę Ziejewskiego. Roszczenie może być jednak przedawnione

Po raporcie z kontroli KOWR oświadczył Ziemarowi, że ugody z października 2024 r. nie potwierdza. Jak zauważa WP, nastąpiło to 13 miesięcy po jej zawarciu i pięć miesięcy po przedłużeniu dzierżawy dla firmy Ziejewskiego na 20 lat.

W tej sytuacji KOWR uznał, że skoro ugoda nie wywołała skutków, Ziejewski pozostaje nierozliczony z tytułu bezumownego korzystania z ponad 100 hektarów w Tylicach, a zatem nie można było przedłużyć mu dzierżawy. Wezwał spółkę Ziemar do natychmiastowej zapłaty blisko 979 tys. zł. Ponieważ ta nie zapłaciła, 15 maja 2026 r. sprawa trafiła do sądu.

Szanse KOWR na odzyskanie tych pieniędzy stoją pod znakiem zapytania ze względu na przepisy o przedawnieniu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ziemi przedawniają się po roku od zwrotu nieruchomości, a grunty w Tylicach zostały zwrócone w czerwcu 2021 r. czyli blisko pięć lat przed złożeniem nowego pozwu.

Sąd musi więc rozstrzygnąć, czy wcześniejszy proces w tej sprawie przerwał bieg przedawnienia. KOWR twierdzi, że ma w tej sprawie opinię prawną ze stycznia 2026 r., ale odmówił jej udostępnienia dziennikarzom WP.