Na terenie Portu Gdańsk nieprzerwanie od soboty trwa akcja gaszenia pożaru hałdy złomu, w której uczestniczy ok. 20 zastępów straży pożarnej, co oznacza zaangażowanie ok. 50 strażaków. W związku z występującym zadymieniem RCB wydało alert dla mieszkańców Gdańska.

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Pożar w Gdańsku. Straż Pożarna działa w porcie od soboty

Jak poinformował rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dawid Westrych, działania są wymagające ze względu na specyfikę składowiska, w którym znajdują się pozostałości karoserii samochodowych oraz inne elementy z demontażu pojazdów.

W akcji pomagają pracownicy portu, którzy dźwigami z chwytakami rozdzielają złom, umożliwiając strażakom dotarcie do ukrytych zarzewi ognia i przelanie ich wodą.

– Ogień może utrzymywać się wewnątrz hałdy, pomiędzy poszczególnymi elementami złomu, i nie być widoczny z zewnątrz. Dlatego każda kolejna odsłonięta partia materiału musi zostać dokładnie sprawdzona i przelana wodą – wyjaśnił Westrych.

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Zaznaczył, że jest to niezbędne, aby wyeliminować wszystkie zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się pożaru.

– Działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i wyeliminować ryzyko ponownego pojawienia się ognia – podkreślił strażak.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wysłanym w poniedziałek rano komunikacie zaapelowało do mieszkańców Gdańska o zamykanie okien i drzwi, unikanie przebywania na zewnątrz oraz niezbliżanie się do miejsca akcji.

Pożar na terenie portu wybuchł w sobotę wieczorem. Wcześniej gdański magistrat informował o wydaniu ostrzeżeń prewencyjnych dla mieszkańców sąsiednich dzielnic: Nowego Portu, Stogów, Górek Zachodnich i Krakowca, przekazywanych m.in. wiadomościami SMS oraz w aplikacji BLISKO. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk na bieżąco informował o sytuacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.