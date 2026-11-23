W rozmowie z Fox News Trump stwierdził, że Iran jest obecnie „bardziej agresywny niż przed wyborami”. Stwierdził, że może wznowić ataki na Iran po 1 stycznia, jeśli do tego czasu nie uda się zawrzeć porozumienia kończącego wojnę, rozpoczętą 28 lutego izraelsko-amerykańskim atakiem.

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Donald Trump: Przewidziałem, że Iran stanie się bardziej agresywny po wyborach

Przedstawicieli irańskich władz Trump określił mianem „zawodowych mistrzów lawirowania”. – Cały czas rozmawiają, tylko gadają, ale to wszystko jest jedną wielką bzdurą – stwierdził. 20 listopada minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zapewnił, że Teheran wciąż pokłada nadzieję w dyplomacji jako sposobie na zakończenie konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. – Obie strony kontynuują wymianę wiadomości za pośrednictwem mediatorów – oświadczył.

Iranowi poświęcone były też dwa wpisy Trumpa w serwisie Truth Social. W pierwszym stwierdził, że przewidywał, iż po wyborach połówkowych (midterms) do Kongresu irańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie staną się agresywniejsze.

„Jak wszyscy pamiętają, przewidziałem dwie rzeczy dotyczące wyborów połówkowych z 3 listopada. Po pierwsze, że, jeśli Demokraci wygrają, giełdy odnotują znaczne spadki – i tak właśnie się stało. Po drugie, że Islamska Republika Iranu, która do dzisiaj zabiła 81 tys. protestujących, stanie się bardziej agresywna w swoich atakach – co również się potwierdziło” – napisał.

Trump stwierdził następnie, że w ciągu ostatniego tygodnia Iran przeprowadził ataki z użyciem „większej liczby dronów i rakiet niż kiedykolwiek w ciągu ponad roku”. Jak dodał „wszystkie zostały zestrzelone i nie wyrządziły żadnych szkód”.

W ocenie prezydenta USA Iran zintensyfikował ataki, ponieważ władze w Teheranie uważają Partię Demokratyczną, która wygrała wybory i która 1 stycznia przejmie kontrolę nad obiema izbami Kongresu, za „słabą, nieskuteczną i niszczącą kraj”.

Donald Trump o przegranych przez jego partię wyborach: Były dziwne, to wielkie oszustwo

Jednocześnie Trump zarzucił Iranowi i opozycyjnej wobec siebie Partii Demokratycznej robienie „wszystkiego, co w ich mocy, aby jak najdłużej utrzymać wysokie ceny ropy naftowej”. Prezydent USA zauważył przy tym, że po wyborach ceny spadły. „Szkoda, że wyborcy nie zdawali sobie z tego sprawy, zanim oddali głosy” – podsumował, dodając, że wybory połówkowe były „dziwne”.

W kolejnym wpisie Trump stwierdził: „Czy to nie ciekawe, że ceny ropy naftowej gwałtownie spadły po wyborach połówkowych? Mówiłem, że tak się stanie. To wszystko jest jednym wielkim oszustwem!”.

W niedzielę pojawiła się informacja, że Partia Demokratyczna osiągnęła najlepszy wynik w wyborach do Izby Reprezentantów od 1992 roku – po tym, jak rozstrzygnęło się, iż mandat w Karolinie Północnej obejmie Chuck Hubbard, wiadomo, że demokraci obsadzą co najmniej 258 mandatów w izbie niższej Kongresu (do obsadzenia pozostały jeszcze cztery mandaty, więc Partia Demokratyczna ma szansę poprawić ten wynik).

W Senacie Partia Demokratyczna po wyborach połówkowych ma 56 ze 100 mandatów.