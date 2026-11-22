Parę lat temu w Polsce ukazała się książka Lee Edwardsa pt. „Rewolucja konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę” (wydawnictwo Ursines). To wciągająca podróż przez historię czwórki liderów, którzy kilkadziesiąt lat temu sprawili, że bycie konserwatystą stało się w USA nie tylko modne, ale też przyczyniło się do całkowitego przemodelowania polityki supermocarstwa. O ile jeszcze pod koniec II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych „nie wypadało” przyznawać się do bycia konserwatystą, o tyle z czasem dzięki takim postaciom, jak Robert Taft, Barry Goldwater, Newt Gingrich (jeszcze na długo przed jego osobistym upadkiem) i przede wszystkim Ronald Reagan wartości republikańskie, konserwatywne, stały się wyznacznikiem tego, co stanowi o sile i dumie Amerykanów. Prezydentura Reagana (który na długo przed objęciem urzędu ewoluował od demokraty do republikanina) była szczytowym okresem tego trendu, wzmocnionego jeszcze bardziej doprowadzeniem do upadku Związku Radzieckiego. Po tamtym konserwatyzmie zostały głównie wspomnienia i…rosnąca wśród republikanów tęsknota. Oczywiście, byłoby dużym nadużyciem twierdzenie, że za Donalda Trumpa nic się nie ostało z tamtych wartości – przeciwnie, nawet jeśli on sam często działał bezideowo i bez przekonania, to jest faktem, że część jego decyzji wpisuje się w to wszystko, co zawsze było bliskie wyborcom republikańskim. Problem jednak w tym, że Trump, poszerzając elektorat znacznie ponad to, co definiowało elektorat konserwatywny, podeptał wiele z tych wartości, które przez dekady stanowiły o republikańskim etosie, kojarzonym najmocniej właśnie z Ronaldem Reaganem. Czy po niedawnych wyborach do Kongresu, które okazały się wielkim wotum nieufności wobec Donalda Trumpa i popieranych przez niego ludzi, jest szansa na znalezienie „nowego Reagana”, który odbuduje etos Partii Republikańskiej?