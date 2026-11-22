Z tego artykułu dowiesz się: Jakie dwa ambitne, wieloletnie projekty inwestycyjne planuje obecne kierownictwo Sejmu.

Czym ma być Parlamentarium i w jaki sposób zreorganizuje ono ruch turystyczny w parlamencie.

Dlaczego budowa nowego archiwum jest kluczowa dla planowanego remontu jednego z sejmowych budynków.

Z jakiego powodu władze Sejmu, mimo perspektywy krótkiej kadencji, inicjują tak duże przedsięwzięcia.

4 tys. m kw. powierzchni, poziomy temperatury i wilgotności odpowiednie do przechowywania księgozbiorów, wyspecjalizowane zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz lokalizacja pod Warszawą – to najważniejsze cechy magazynu, który chce postawić Kancelaria Sejmu. To kolejne duże przedsięwzięcie, które podejmuje marszałek z Lewicy Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy: szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oraz jego zastępca Jerzy Woźniak.

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Sejmowe archiwum to obok Parlamentarium kolejny inwestycyjny pomysł Czarzastego i jego ludzi na usprawnienie działania Sejmu

Jak już pisaliśmy pod koniec sierpnia, pierwszym pomysłem jest budowa Parlamentarium – centrum edukacyjnego łączącego obsługę wycieczek z nowoczesnym muzeum parlamentaryzmu. Obecnie Sejm odwiedza około 200 tys. osób rocznie, często w czasie posiedzeń, bo właśnie wtedy swoich gości chętnie zapraszają posłowie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił w sierpniu „Rzeczpospolitej”, że od dłuższego czasu zastanawiał się, jak ucywilizować ruch wycieczkowy w Sejmie, a punktem zwrotnym była jego wizyta w Berlinie. – Poza spotkaniami o charakterze politycznym pokazano nam różne aspekty parlamentaryzmu niemieckiego: budynki, zaplecze techniczne, elementy edukacyjne. Mówiąc szczerze, zobaczyliśmy nieco inny świat – opowiadał marszałek. – Wtedy zakiełkowało marzenie, że podobnie może być w Warszawie – dodawał.

Na potrzeby stworzenia Parlamentarium, Kancelarii Sejmu udało się nieodpłatnie pozyskać Pałacyk Śleszyńskich, znajdujący się przy Alejach Ujazdowskich 25 w Warszawie, kilkaset metrów od Sejmu, sąsiadujący przez ul. Piękną z ambasadami Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. W budynku w przeszłości mieściła się ambasada Jugosławii, a następnie Serbii, jednak od kilkunastu lat stoi pusty.

Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę działki, w związku z czym oprócz remontu zabytkowego pałacyku planowane jest wzniesienie nowego, nowoczesnego budynku. Z wewnętrznego dokumentu, sygnowanego podpisem marszałka Czarzastego „Parlamentarium. Nowe sejmowe centrum dla zwiedzających”, wynika, że przy Al. Ujazdowskich wycieczki mają spędzać godzinę, m.in. oglądając interaktywne wystawy, a dopiero potem złożyć wizytę w głównym gmachu Sejmu. Budowa ma potrwać około siedmiu lat, a pełny koszt jest jeszcze nieznany.

7 lat ma potrwać budowa Parlamentarium. Z postawieniem magazynu urzędnicy chcą wyrobić się w 2 lata.

– Ekipa Włodzimierza Czarzastego zdaje sobie sprawę, że będzie rządzić w Sejmie najprawdopodobniej w sumie tylko dwa lata. Jednak mimo to podchodzi do swojej obecności dosyć ambitnie i chciałaby coś po sobie zostawić namacalnego – mówi jeden z sejmowych urzędników. To dlatego, oprócz budowy Parlamentarium, w planach jest też sejmowy magazyn.

Bezpośrednim powodem budowy magazynu jest planowany remont budynku K, w którym mieści się m.in. Biblioteka Sejmowa

W jakim celu ma powstać? – W zasadzie lepszą nazwą od magazynu byłoby archiwum. Mamy w Sejmie około 50 kilometrów akt i wydawnictw, które trzeba chronić, bo przedstawiają dużą wartość historyczną. Niektóre z nich są w rotacji, bo korzystają z nich posłowie i naukowcy, jednak dużą część stanowią zbiory archiwalne, które mogłyby być składowane poza Sejmem, zarówno w celu oszczędności ograniczonej ilości miejsca przy ul. Wiejskiej, jak i z powodu przepisów przeciwpożarowych – mówi wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.

Budowa archiwum ma też konkretny powód – planowany remont budynku K, czyli dawnego Hotelu Sejmowego, nazywanego obecnie Starym Domem Poselskim. Od czasu oddania do użytku w 1989 r. Nowego Domu Poselskiego, w starym hotelu nie mieszkają już parlamentarzyści. Mieszczą się w nim m.in. biura, sekretariaty komisji sejmowych, stołówka z restauracją, a także – co kluczowe z punktu widzenia budowy magazynu – Biblioteka Sejmowa i jej zbiory.

Gruntowny remont Starego Domu Poselskiego ma ruszyć za około dwa lata i do tego czasu Kancelaria Sejmu chce mieć już gotowy magazyn, by móc przenieść archiwa. – W ciągu miesiąca powinniśmy mieć już pozyskany grunt. Żeby była jasność: bezpłatnie, co oznacza, że szukamy działki należącej do Skarbu Państwa, którą chcielibyśmy przejąć w trwały zarząd – mówi Jerzy Woźniak. – Koszty budowy będą rozłożone na dwa lata. Nie dokonaliśmy ich dokładnego wyliczenia, bo przeprowadzamy jeszcze analizę użytkowania budynku. Około 70 proc. powierzchni magazynu będzie stanowić archiwum, spełniające wymagania odnośnie do wilgotności, temperatury i zabezpieczeń pożarowych typowych dla przechowywania książek. Pozostałą powierzchnię zajmą biura i pomieszczenie dla Straży Marszałkowskiej – dodaje.

Wiceszef Kancelarii Sejmu mówi, że podobnie jak w przypadku Parlamentarium, nie obawia się o kontynuację projektu po wyborach w 2027 roku i ewentualnej zmianie kierownictwa Sejmu. – Projekt jest ponadpartyjny i odpowiada na realne zapotrzebowanie. Można przypuszczać, że wstęgę przetnie, jak w przypadku Parlamentarium, inny marszałek niż Włodzimierz Czarzasty – zaznacza.