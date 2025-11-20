Oglądając zamieszczone przez nich zdjęcia, można mieć wrażenie obcowania ze stylem retro. W skład wyposażenia pokojów wchodzą podstawowe meble i sprzęty, z reguły w ciemnych, niemodnych dziś brązach. Powodem tak archaicznego wystroju jest m.in. dyskutowany od wielu lat plan zburzenia hotelu sejmowego i postawienia go na nowo, co wstrzymywało remonty. Jak pisaliśmy pod koniec października, te plany nie zostaną jednak zrealizowane, bo ustępujące kierownictwo Sejmu związane z marszałkiem Szymonem Hołownią ogłosiło, że zamiast tego w ciągu siedmiu lat przeprowadzi lifting wszystkich pokoi.

– Ten plan remontowy nazywamy siedmioletnim – ogłosił pompatycznie wiceszef Kancelarii Sejmu Michał Deskur podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Wyjaśniał, że rocznie remontowanych ma być ok. 40 pokoi. W planach jest pomalowanie ścian, wymiana wykładzin, lamp i zużytych mebli. A jaki będzie efekt końcowy, wiadomo już teraz, bo Kancelaria Sejmu ogłosiła właśnie przetarg na „dostawę mebli biurowych, hotelowych i restauracyjnych oraz foteli obrotowych” i wrzuciła do sieci dokumentację architektoniczną, pokazującą m.in. rzuty poszczególnych pokoi.

Kancelaria Sejmu zamieściła pełną dokumentację dotyczącą planowanego remontu

Co z niej wynika? Na rzucie typowego pokoju można zobaczyć, że będzie on wyposażony w sofę rozkładaną, biblioteczkę, aneks z lodówką, biurko, telewizor na panelu, łóżko kontynentalne i panel naścienny. Ta lista wyposażenia nie jest jednak stała, bo jak wynika z innego rysunku, niektóre pokoje nie będą posiadały rozkładanej sofy, a zamiast niej fotel i stolik kawowy. Z innego rysunku, pokazującego rzuty ścian, można wywnioskować, że nad sofami zaplanowano po dwa obrazy, ale co na nich będzie, już nie podano. Z zamieszczonych rysunków można się za to dowiedzieć nieco więcej na temat szczegółów wyposażenia.

Jak wynika z dokumentacji, Kancelaria Sejmu życzy sobie konkretnego wzoru wykładziny z kolekcji Cosy Moments firmy Halbmond Teppichwerke, konkretnie o beżowym kolorze i strukturze runa. Podstawowym kolorem płyty, z której wykonane będą fronty meblowe, jest satyna. Mają one być dostarczone przez uznanego producenta frontów firmę Forner, która pisze o nich w internecie, że są „ciepłe i przyjemne w dotyku, a przy tym charakteryzujące się niezwykle pożądanymi własnościami w świecie mebli, czyli wysoką odpornością na zarysowania oraz technologią anti-fingerprint, eliminującą powstawanie na powierzchni odcisków palców”.