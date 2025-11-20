Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wykładziny o strukturze runa i meble odporne na odciski palców. Wiemy, jak zmieni się hotel sejmowy

W pokojach w Domu Poselskim, których wystrój politycy często porównują do epoki Gierka, stanie się bardziej europejsko. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje szczegóły remontu, który rozpoczyna Kancelaria Sejmu.

Publikacja: 20.11.2025 04:30

Budynek Sejmu i Senatu

Budynek Sejmu i Senatu

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Wiktor Ferfecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieni się wyposażenie i wygląd pokoi w hotelu sejmowym?
  • Jakie nowe elementy wnętrz będą wprowadzone podczas remontu w Domu Poselskim?
  • Jakie materiały i technologie zostaną zastosowane w ramach liftingu hotelu sejmowego?
  • Jakie są koszty i zakres planowanego liftingu pozostałych budynków Kancelarii Sejmu?

„Dzianina jest ciepła. Dzianina jest przytulna. Dzianina nadaje każdemu pomieszczeniu atmosferę komfortu. Te cechy zainspirowały nas do stworzenia kompletnej kolekcji uroczych dywanów o dzianinowych i koronkowych wzorach” – w ten sposób o swojej kolekcji wykładzin hotelowych Cosy Moments pisze w internecie niemiecki producent Halbmond Teppichwerke GmbH. Już wkrótce po wykładzinach tego uznanego wytwórcy będą stąpać posłowie. Jak ustaliliśmy, Kancelaria Sejmu chce wyposażyć w nie pokoje w Nowym Domu Poselskim.

Ten ostatni, zwany potocznie hotelem sejmowym, jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ budynków w kompleksie sejmowym. Obecnie zakwaterowanych jest w nim 180 posłów i 51 senatorów, a pozostałym przysługuje ryczałt w wysokości 4,5 tys. zł na wynajem mieszkania w Warszawie. Nie dotyczy to parlamentarzystów mających własne mieszkania w stolicy.

Hotel został oddany do użytku w 1989 r. i od tamtego czasu, choć wyremontowano część łazienek, wystrój pokojów właściwie się nie zmienił, co jest częstym powodem do żartobliwych wpisów w mediach społecznościowych. „No i zrobiło się nostalgicznie... Dziś nocuję w Nowym Domu Poselskim, który nowy wcale nie jest :)” – napisał przed rokiem w serwisie X były poseł i europoseł PO Krzysztof Lisek. „Mam jakieś poczucie cofania się w czasie” – relacjonowała w 2015 r. ówczesna posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Reklama
Reklama

Oglądając zamieszczone przez nich zdjęcia, można mieć wrażenie obcowania ze stylem retro. W skład wyposażenia pokojów wchodzą podstawowe meble i sprzęty, z reguły w ciemnych, niemodnych dziś brązach. Powodem tak archaicznego wystroju jest m.in. dyskutowany od wielu lat plan zburzenia hotelu sejmowego i postawienia go na nowo, co wstrzymywało remonty. Jak pisaliśmy pod koniec października, te plany nie zostaną jednak zrealizowane, bo ustępujące kierownictwo Sejmu związane z marszałkiem Szymonem Hołownią ogłosiło, że zamiast tego w ciągu siedmiu lat przeprowadzi lifting wszystkich pokoi.

Czytaj więcej

Hotel poselski do remontu. Szymon Hołownia ogłosił „plan siedmioletni”
Polityka
Hotel poselski do remontu. Szymon Hołownia ogłosił „plan siedmioletni”

– Ten plan remontowy nazywamy siedmioletnim – ogłosił pompatycznie wiceszef Kancelarii Sejmu Michał Deskur podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Wyjaśniał, że rocznie remontowanych ma być ok. 40 pokoi. W planach jest pomalowanie ścian, wymiana wykładzin, lamp i zużytych mebli. A jaki będzie efekt końcowy, wiadomo już teraz, bo Kancelaria Sejmu ogłosiła właśnie przetarg na „dostawę mebli biurowych, hotelowych i restauracyjnych oraz foteli obrotowych” i wrzuciła do sieci dokumentację architektoniczną, pokazującą m.in. rzuty poszczególnych pokoi.

Kancelaria Sejmu zamieściła pełną dokumentację dotyczącą planowanego remontu

Co z niej wynika? Na rzucie typowego pokoju można zobaczyć, że będzie on wyposażony w sofę rozkładaną, biblioteczkę, aneks z lodówką, biurko, telewizor na panelu, łóżko kontynentalne i panel naścienny. Ta lista wyposażenia nie jest jednak stała, bo jak wynika z innego rysunku, niektóre pokoje nie będą posiadały rozkładanej sofy, a zamiast niej fotel i stolik kawowy. Z innego rysunku, pokazującego rzuty ścian, można wywnioskować, że nad sofami zaplanowano po dwa obrazy, ale co na nich będzie, już nie podano. Z zamieszczonych rysunków można się za to dowiedzieć nieco więcej na temat szczegółów wyposażenia.

Czytaj więcej

Spięcie z dnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, z udziałem Dariusza Mateckiego (na zdjęciu) jest t
Polityka
Bójki, wyzwiska, pijackie ekscesy. Dlaczego w restauracji sejmowej jest ich coraz więcej?

Jak wynika z dokumentacji, Kancelaria Sejmu życzy sobie konkretnego wzoru wykładziny z kolekcji Cosy Moments firmy Halbmond Teppichwerke, konkretnie o beżowym kolorze i strukturze runa. Podstawowym kolorem płyty, z której wykonane będą fronty meblowe, jest satyna. Mają one być dostarczone przez uznanego producenta frontów firmę Forner, która pisze o nich w internecie, że są „ciepłe i przyjemne w dotyku, a przy tym charakteryzujące się niezwykle pożądanymi własnościami w świecie mebli, czyli wysoką odpornością na zarysowania oraz technologią anti-fingerprint, eliminującą powstawanie na powierzchni odcisków palców”.

Reklama
Reklama

Nie wszystkie meble mają być zrobione jednak z tych właśnie materiałów. Kancelaria Sejmu chce, aby biurko i biblioteczka były wykonane z imitującej drewno płyty Dark Rockford Hickory firmy Kronospan. Na ścianach przewidziano z kolei panele „imitujące tkaninę beżowo-szarą”, a także „imitujące drewno dębowe”.

Kancelaria Sejmu oczekuje dwuletniej gwarancji na dostarczone meble. „Gwarancją objęte są wszystkie elementy mebli, tj. płyty, okleiny, listwy wykończeniowe, elementy mechaniczne metalowe i z tworzyw sztucznych” – czytamy w dokumentacji

W dokumentacji zawarto też dokładne rysunki m.in. szaf, które mają zostać zamontowane w przedpokojach, a także opisy mebli tapicerowanych. Kancelaria chce, by były obite beżową tkaniną firmy Fargotex. „Sofa rozkładana z wygodną funkcją codziennego spania z pojemnikiem na pościel. Skrzynia z płyty laminowanej z okleinowymi krawędziami, nogi oraz elementy wzmacniające z drewna bukowego w kolorze czarnym” – czytamy w opisie jednego z mebli.

A co z drobnymi elementami wyposażenia? Przedmioty takie jak lampki, plafony czy stoliki kawowe mają nie być robione na zamówienie, lecz kupione z już istniejącej oferty. Kancelaria chce np. lampę stołową LED MAULjoy, którą w internecie można znaleźć za około 140 zł, i stolik kawowy Mesa marki Wood, który można zamówić w jednym ze sklepów online za około 440 zł.

Zdaniem wielu posłów lepszym rozwiązaniem od liftingu byłoby zbudowanie nowego hotelu

Ile w sumie ma kosztować cały lifting hotelu sejmowego? W planie postępowań Kancelarii Sejmu na „dostawę mebli w latach 2025-2028” przewidziano 5,6 mln zł. Koszt może nie obejmować jednak tylko wyposażenia pokoi dla posłów, bo obecny przetarg dotyczy też mebli biurowych, mebli restauracyjnych tapicerowanych i foteli obrotowych, które prawdopodobnie trafią do innych budynków Kancelarii Sejmu.

Czytaj więcej

Hotel sejmowy został oddany do użytku dokładnie 30 lat temu
Polityka
Dom Poselski do rozbiórki
Reklama
Reklama

Jak pisaliśmy pod koniec października w „Rzeczpospolitej”, nie wszyscy posłowie są zadowoleni z planowanego liftingu. – To pudrowanie trupa – mówił bez ogródek Kazimierz Smoliński z PiS, były wieloletni szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jego zdaniem lifting nie spowoduje, że pokoje przestaną być ciasne, pozbawione zaplecza kuchennego i przestrzeni biurowej, a jedynym sensownym rozwiązaniem jest zburzenie hotelu i postawienie na jego miejscu nowego, wyposażonego w duży garaż podziemny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Nieruchomości Remonty Sejm Kancelaria Sejmu

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieni się wyposażenie i wygląd pokoi w hotelu sejmowym?
  • Jakie nowe elementy wnętrz będą wprowadzone podczas remontu w Domu Poselskim?
  • Jakie materiały i technologie zostaną zastosowane w ramach liftingu hotelu sejmowego?
  • Jakie są koszty i zakres planowanego liftingu pozostałych budynków Kancelarii Sejmu?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

„Dzianina jest ciepła. Dzianina jest przytulna. Dzianina nadaje każdemu pomieszczeniu atmosferę komfortu. Te cechy zainspirowały nas do stworzenia kompletnej kolekcji uroczych dywanów o dzianinowych i koronkowych wzorach” – w ten sposób o swojej kolekcji wykładzin hotelowych Cosy Moments pisze w internecie niemiecki producent Halbmond Teppichwerke GmbH. Już wkrótce po wykładzinach tego uznanego wytwórcy będą stąpać posłowie. Jak ustaliliśmy, Kancelaria Sejmu chce wyposażyć w nie pokoje w Nowym Domu Poselskim.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Rządowe stypendium, a potem status uchodźcy. Jak Polska pomogła rosyjskim szpiegom
Polityka
Rządowe stypendium, a potem status uchodźcy. Jak Polska pomogła rosyjskim szpiegom
Marek Siwiec
Polityka
Kpił z Jana Pawła II, został prawą ręką marszałka. Co oznacza reaktywacja Siwca
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Kancelaria Prezydenta odpowiada Radosławowi Sikorskiemu. „Proszę się opamiętać”
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii. I zakazał sprzedaży alkoholu w Sejmie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama